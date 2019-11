Verstappen: “Had zeker voor de zege mee kunnen doen”

Het ging eigenlijk al mis bij de start waar Verstappen eerst moest uitwijken voor Hamilton en later naar binnen moest met een lekke band na contact met Valtteri Bottas. “We moesten eigenlijk het beste ervan maken, na zo’n klote begin”, was de Red Bull-rijder duidelijk tegenover Ziggo Sport. Er had veel meer ingezeten dan een zesde plaats, zo dacht Verstappen. “De auto was heel snel maar je kan het natuurlijk niet helemaal laten zien als je al vroeg op andere banden moet. We hadden zeker voor de overwinning mee kunnen doen.”

Na een goede start moest de als vierde gestarte Verstappen uitwijken voor Hamilton in bocht twee. “Hij kwam buitenom en ging diep de tweede bocht in”, blikte Verstappen terug. “Toen moest ik wel rechtdoor. Als ik in had gestuurd zat ik in zijn zijkant. Dus ik moest door het gras en dan verlies je wat posities.”

Het grootste probleem voor Verstappen kwam pas enkele ronden later, toen hij een lekke band kreeg na een gevecht met Bottas. De Red Bull-rijder, die nog geen beelden had kunnen bekijken, wilde Bottas niet de schuld geven. “Ik weet eigenlijk niet precies hoe dat is gebeurd. Toen ik ernaast zat zag ik al dat hij al in aan het sturen was, dus ik denk dat hij me pas heel laat gezien heeft”, erkende Verstappen, die de rest van de wedstrijd met een ongewenste strategie reed. “We wilden eigenlijk een tweestopper maken, maar nu moest ik 65 ronden op die harde band rijden.”

Terechte straf na kwalificatie

Verstappen reageerde tegen onder andere Motorsport.com ook nog kort op de straf die hij ontving op zaterdag, waardoor hij zijn pole in moest leveren. “Ik denk dat de regel erg duidelijk is”, erkende de Nederlander. “Het enige dat ik zou willen zeggen is dat ik van mijn gas af had moeten gaan, maar dan moet iedereen dat doen. Vettel deed dat wel, maar één van de zilveren wagens niet", liet de Limburger weinig aan de verbeelding over.