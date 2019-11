Hamilton: "Moeilijke zege door schade aan vloer"

Hamilton kwam in de problemen bij de start van de Mexicaanse Grand Prix door een manoeuvre van Sebastian Vettel, die de Mercedes op het gras dwong. Daardoor kon de als vierde gestarte Max Verstappen langszij komen. Hamilton koos de buitenkant in bocht 1 en remde laat in bocht 2, waar hij contact maakte met Verstappen. De Nederlander van Red Bull moest door het gras, Hamilton liep schade op aan de vloer.

De Brit slaagde er echter in om toch nog een gooi te doen naar de zege door al snel te kiezen voor een eenstopper. Ondanks zijn gekozen strategie kwam hij al behoorlijk vroeg binnen voor een setje harde banden in een poging om de undercut uit te voeren bij Vettel. Ferrari reageerde niet en liet Vettel buiten om in de tweede stint over versere banden te kunnen beschikken dan Hamilton. Een ongeruste Hamilton moest het 47 ronden volhouden op die harde banden, maar kon de achtervolgende Vettel tot aan de finish achter zich houden.

Lewis Hamilton met schade aan de rechterkant van zijn Mercedes

"We kwamen hiernaartoe met de gedachte dat het een moeilijke race zou zijn voor ons, maar we hebben onszelf er doorheen gesleurd", stelde Hamilton. "We hadden behoorlijk wat schade aan de vloer, dus de race was lastig. Ik moest me blijven concentreren. Het leek wel een heel lange tweede stint, maar ik ben zo dankbaar voor vandaag."

Door de derde plaats van teamgenoot Valtteri Bottas moet Hamilton zijn titelfeest nog een weekje uitstellen tot de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. "Dat vind ik niet erg. Ik hou van racen en pak het altijd race per race aan. Dit is een race die ik al lang wilde winnen en het is altijd al een moeilijke race voor ons geweest, dus ik ben ontzettend blij dat ik vandaag die kans heb gekregen."