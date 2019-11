Vettel: "Hadden strategisch scherper kunnen zijn"

Vettel en Ferrari werden vooral verslagen op strategie. Polesitter en vroege leider Leclerc koos voor een tweestopstrategie. Daarmee kwam hij na zijn laatste pitstop als vierde de baan op. Leclerc reed in sneltempo het gat met de top-drie dicht, maar bleef in de vuile lucht hangen. Vettel koos wel voor de eenstopper, maar gaf zijn positie op aan Hamilton en kreeg die nooit meer terug.

Hamilton volgde op drie tellen van Vettel toen hij zijn enige pitstop afwerkte. Ferrari dacht er eerst aan om Vettel binnen te roepen en hem zo te beschermen tegen de undercut, maar uiteindelijk reed de Duitser langer door. Zo ging de positie, wat uiteindelijk een gevecht voor de netto leiding bleek te zijn, definitief naar Hamilton.

Vettel leek echter nog niet geklopt te zijn. Met veel versere banden kon hij aanvankelijk druk zetten op Hamilton, die zich zorgen maakte over de levensduur van zijn setje harde banden. Maar uiteindelijk bleken Hamilton en Mercedes nog genoeg in de tank te hebben om Vettel op afstand te houden. Bovendien moest Vettel zelf in zijn spiegels kijken en afrekenen met de tweede Mercedes van Valtteri Bottas, die uiteindelijk nog dichter kwam bij Vettel dan Vettel bij Hamilton. "Ik denk dat Lewis gewoon aan het cruisen was in de tweede stint tot de achtervolgers eraan kwamen. Ik denk dat hij genoeg overschot had met zijn banden", stelde Vettel. "Ik ben tevreden omdat het een goede race was, maar hier en daar hadden we strategisch scherper kunnen zijn."

De wedstrijd kantelde mee in het voordeel van Hamilton door de bandenslijtage, die lager bleek dan verwacht. Zo kon Hamilton 47 ronden op harde banden afleggen met een competitieve snelheid en pakte de tweestopper van Leclerc niet goed uit. "Ik denk dat de harde banden verrassend goed werkten", bevestigde Vettel. "Het was een heel intense race omdat het nooit stilviel en Valtteri [Bottas] me in de laatste stint nog onder druk kan zetten vooraleer ik me kon focussen op Lewis."