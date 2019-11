McLaren krijgt geen straf voor pitstopincident Norris

De Brit kwam na dertien ronden naar de pits voor een nieuw setje banden. Linksvoor ging het wisselen van de banden allesbehalve soepel. De oude band ging er maar moeizaam af en de nieuwe leek niet goed vast te zitten op het moment dat Norris het sein kreeg om weg te rijden. De coureur zette zijn wagen aan het einde van de pitstraat stil, waarna hij door zijn monteurs werd teruggeduwd en het wiel op de juiste manier werd gemonteerd. Norris keerde vervolgens als laatste terug in de race, terwijl hij daarvoor nog zevende lag.

Het team moest na de race naar de stewards komen vanwege de ‘unsafe release’ . Daar werd verklaard dat de monteur linksvoor niet zeker wist of het wiel wel goed gemonteerd was en dat om die reden werd besloten de auto uit voorzorg te laten stoppen. Na de beelden nog eens te hebben bekeken kwamen de stewards echter tot de conclusie dat niet met zekerheid kan worden gesteld dat het wiel daadwerkelijk los zat. Zodoende volgt er dus ook geen straf.

Voor een ‘unsafe release’ staat normaal gesproken een boete. Zo moest McLaren een maand geleden nog 5.000 euro ophoesten omdat Carlos Sainz Jr. tijdens de Italiaanse Grand Prix met een los wiel naar buiten werd gestuurd. Teambaas Andreas Seidl zei over de mislukte pitstop van Norris in Mexico: “De wielmoer was niet goed, dat was het probleem. We hebben echter onze reactie verbeterd ten opzichte van Monza. We wisten de auto dit keer nog in de pitstraat te laten stoppen, zodat we hem terug konden duwen. Maar het mag duidelijk zijn dat het beter is om helemaal niet in dit soort situaties terecht te komen. Een pitstop is echter in 2,5 seconden gebeurd. Als er een probleem is met een wielmoer, dan heb je gewoon pech. We moeten er desalniettemin van zien te leren en kijken of we op technisch en operationeel niveau iets kunnen doen.”

“Ze dachten dat het wiel vast zat, maar de wielmoer bleek niet goed”, aldus Norris, die later in de race opgaf, tegenover onder andere Motorsport.com. “Ik zette de auto op tijd stil om te zien of we toch nog verder konden, maar we verloren daar natuurlijk heel veel tijd mee.”

