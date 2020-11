Hamilton wint in Imola, Mercedes constructeurskampioen

Voor het eerst in veertien jaar werd er zondag weer een Formule 1-race op het circuit van Imola gehouden. Valtteri Bottas begon van pole en behield de leiding bij de start. Max Verstappen kwam goed weg vanaf de derde startplek en ging op weg naar de eerste chicane Lewis Hamilton voorbij voor de tweede plaats.

Pierre Gasly, die vierde stond op de grid, leek zich ook even te gaan bemoeien met de strijd vooraan, maar kwam klem te zitten in het gedrang en verloor zo een positie aan Daniel Ricciardo. Verder naar achteren kwamen Sebastian Vettel en Kevin Magnussen met elkaar in botsing, die laatstgenoemde in een spin zond. Lance Stroll reed tegen het rechterachterwiel van Esteban Ocon en beschadigde daarbij zijn voorvleugel, waardoor hij een vroege eerste pitstop moest maken. Voor Gasly, die in Imola met een speciale helm reed om Ayrton Senna te eren, was de race trouwens van korte duur. Tijdens de achtste ronde kreeg hij te horen dat er een terminaal probleem was en dat hij zijn AlphaTauri in de pits moest parkeren.

Na achttien ronden ging Verstappen, liggend op de tweede plaats, naar binnen om van de medium naar de harde band te wisselen. De Limburger keerde als derde weer terug op de baan. Bottas zocht een ronde de pits op vanaf de leiding om eveneens naar de harde band te gaan en kwam vlak voor Verstappen weer naar buiten. Op het moment dat de Fin naar binnen ging, besloot Hamilton het tempo omhoog te gooien. De Brit reed na de ene paarse sector na de andere, waarop Mercedes besloot zijn eerste stint te verlengen. De race was 25 ronden oud toen Hamilton bij de achterkant van het veld aankwam. Mercedes overwoog even om dat moment aan te grijpen om de klassementsleider te pitten, maar constateerde dat Hamilton maar weinig tijd verloor in het verkeer en besloot hem nog iets langer door te laten rijden.

En maar goed ook voor Hamilton, want een paar ronden later zette Esteban Ocon zijn Renault met een probleem aan de kant. Aanvankelijk werd er een gele vlag gezwaaid maar vervolgens werd er een virtuele safety car ingesteld. De neutralisatie was een cadeautje voor Hamilton, die zodoende met gering tijdverlies een pitstop kon maken. De Brit bleef aan de leiding en behield een goede buffer naar Bottas en Verstappen. De Fin had het echter moeilijk, als gevolg van schade aan de vloer die hij al in de tweede ronde van de race had opgelopen. Verstappen sloot aan bij Bottas nadat hij met een wiel in het grind was gekomen bij Rivazza. Vijf ronden later ging op dezelfde plek wijd en met alle vier de wielen door de kiezels, waardoor Verstappen hem op het rechte stuk voorbij kon stomen voor P2.

Verstappen reed vervolgens weg bij Bottas en af te stevenen op de tweede plaats, totdat zijn band rechtsachter het begaf bij het naderen van de eerste bocht. De Nederlander belandde in een spin en eindigde in de grindbak, waarop de safety car naar buiten werd gestuurd. Een groot aantal coureurs, waaronder Hamilton en Bottas, greep de neutralisatie aan om naar de zachte band te wisselen voor de slotfase van de race. Perez lag door de crash van Verstappen op P3, maar besloot ook naar binnen te gaan voor vers rubber, waardoor hij terugviel naar P6. De safety car duurde vervolgens nog een paar ronden langer door een crash van George Russell, die de controle over zijn Williams verloor terwijl hij zijn banden op temperatuur probeerde te houden achter de safety car. De Brit zal zich nog eens achter de oren krabben; hij lag op koers voor punten.

Met nog vijf ronden te gaan werd het veld weer losgelaten. Hamilton bleef aan kop, voor Bottas en Ricciardo, die de derde plek in handen kreeg na de pitstop van Perez. Alexander Albon lag vijfde achter de safety car, maar belandde kort na de herstart in een spin, waardoor hij vijftiende en laatste zou worden in Imola. De druk op de Britse Thai neemt zo alsmaar verder toe. Daniil Kvyat imponeerde door van de zevende plek op te rukken naar de vierde plaats en vervolgens Ricciardo vol onder druk te zetten. De Rus zou op nog geen seconde van de Renault-coureur vierde worden. Charles Leclerc werd vijfde op de Italiaanse omloop door nipt voor Sergio Perez, wiens pitstop duidelijk verkeerd uitpakte, en Carlos Sainz. Lando Norris, Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi pakten de overige punten, terwijl Nicholas Latifi net naast zijn eerste top-tien finish greep door elfde te worden.



Over twee weken racet de Formule 1 verder in Turkije.