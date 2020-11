F1 hoopvol over restant van seizoen ondanks nieuwe lockdown

Als gevolg van de tweede coronagolf grijpen steeds meer Europese regeringen naar rigoureuze maatregelen, oftewel in meerdere gevallen naar een nieuwe lockdown. In Duitsland en Frankrijk worden de duimschroeven alweer aangedraaid en ook Groot-Brittannië maakt zich op voor een tweede lockdown die tot minimaal 2 december voortduurt.

Dat zou invloed kunnen hebben op de koningsklasse van de autosport, al is het maar omdat veel teams een thuisbasis in Groot-Brittannië hebben. De industrie wordt opgeroepen zoveel mogelijk door te gaan, al worden buitenlandse reizen wel beperkt tot het 'strikt noodzakelijke'. Tijdens de eerste Britse lockdown, vanaf maart, hebben veel F1-teams hun werknemers zelfs met verlof gestuurd en moesten de fabrieken enkele weken dicht om de kosten te drukken.

Ander type lockdown, F1-fabrieken blijven open

De Formule 1-organisatie verwacht echter minder hinder te ondervinden van deze tweede lockdown. De verantwoordelijken in de koningsklasse verwachten dat het seizoen 'gewoon' op de huidige voet doorgaat, ook omdat werknemers in de paddock kunnen rekenen op enkele uitzonderingen. Ook bij de teams is er vertrouwen dat de tweede lockdown minder hard wordt gevoeld. "In het voorjaar was het echt een complete lockdown, al het werk kwam toen stil te liggen en het was zelfs verboden om op straat te komen. De lockdowns die we nu in Europa zien, zijn heel anders", laat Mercedes-teambaas Wolff aan onder meer Motorsport.com weten.

"Van wat we nu al in Frankrijk en Duitsland zien gebeuren, gaat de horeca weliswaar dicht en worden ontmoetingsplekken ook aan banden gelegd, maar het werk mag wel doorgaan voor degenen die echt moeten werken." Het werk in de Britse F1-fabrieken hoeft er in theorie dus niet onder te lijden. "Het zal ons leven wel beïnvloeden en het zal bepaalde industrieën best hard raken, maar ik denk dat wij er als Formule 1 wel omheen kunnen werken."

Vertrouwen voor resterende races door 'F1-bubbels'

Het werk in de fabriek is één ding, maar hoe zit het dan met de resterende races en de daarvoor benodigde reizen? Kan het seizoen op een normale manier worden afgemaakt of worden er alsnog evenement geschrapt, zoals we dat ook in andere sporten ook al hebben gezien? "Nou, dat ligt eigenlijk volledig in handen van buitenlandse autoriteiten", legt Wolff uit. "Zij moeten beslissen of ze het verantwoord achten dat wij komen om een race te organiseren. Als ze dat in bepaalde landen toch te riskant vinden, dan kunnen we daar niet naartoe."

Grote zorgen maakt Wolff zich echter niet, vooral omdat het rondreizende F1-circus zich tot dusver prima heeft gered. "Ik denk dat de Formule 1 echt geweldig werk heeft verricht, dus de FIA, FOM en teams. We reizen weliswaar van land naar land, maar blijven steeds in onze eigen bubbels en hebben daardoor heel weinig positieve gevallen gehad. Daarom levert een F1-race niet echt een risico op voor landen die we bezoeken." Wolff is dus hoopvol gestemd als het om de resterende bezoekjes aan Turkije, Bahrein (twee races) en Abu Dhabi gaat.

Dat vertrouwen wordt gedeeld door andere teams. Zo is McLaren-teambaas Andreas Seidl een vergelijkbare mening toegedaan. "Met alle protocollen en regels voor ons wereldje denk ik dat mensen zich relatief veilig kunnen voelen. De situatie is heel veranderlijk, maar op dit moment lijken er nog geen ingrepen nodig. Het plan is nog steeds om de geplande races af te werken." Ook Williams-teambaas Simon Roberts heeft goede hoop: "Met al onze veiligheidsmaatregelen denk ik inderdaad dat we het seizoen 2020 wel kunnen uitzingen. Maar als we terugkomen en zelfs met de tussentijdse reizen, zal het nog wel een aardige uitdaging worden."