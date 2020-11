Binotto wil ook 'sportieve wijzigingen' voor meer spektakel in F1

De Formule 1 introduceert in 2022 een nieuw technisch reglement. Door middel van onder andere het grondeffect moeten de nieuwe auto’s dichter bij elkaar kunnen rijden, wat weer moet leiden tot meer inhaalacties. Die technische reglementen zijn welkom volgens Ferrari-teambaas Binotto, maar de Italiaan verwacht dat het niet voldoende is om de sport spannender te maken. Daarvoor moeten de F1-bazen ook naar andere aspecten kijken, zoals het verbeteren van de circuits en andere aanpassingen aan sportieve aspecten.

“De technische reglementen van 2022 leggen veel beperkingen op en dat maakt het moeilijk om iets nieuws uit te vinden”, vertelde Binotto aan Sky Italia. “Maar de reden is de juiste, want alles is gedaan om het spektakel te vergroten. De auto’s verliezen minder van de aerodynamische prestaties als ze achter een rivaal rijden en dat is goed, maar het is een fout om te denken dat het genoeg is. Om de show te verbeteren zijn ook nieuwe sportieve ideeën nodig - niet alleen technische ideeën. Een voorbeeld: persoonlijk hou ik van grindbakken zoals we die op Mugello zagen, waar een coureur de prijs betaalt voor een fout. Ik weet dat de F1 werkt aan veel van dit soort dingen. [F1 CEO] Chase Carey is hiermee begonnen en Stefano [Domenicali] gaat hiermee door, en ik denk dat dit de juiste richting is.”

Ook op andere fronten is de F1 bezig met hervormingen. Vanaf 2021 geldt er een financieel reglement met onder andere een budgetplafond, zodat het speelveld voor de teams gelijker wordt gemaakt. Daarnaast wordt gespeeld met ideeën die de coureurs een centralere rol laten spelen door de rol van de engineer te beperken en de auto’s qua technologie minder complex te maken. Toch is Binotto van mening dat er voorzichtig moet worden omgegaan met dergelijke veranderingen, omdat sommige factoren in het teamwerk ook een veiligheidsfunctie dienen.

“Er is vaak gesproken over de technische complexiteit van de Formule 1. Meerdere keren heb ik voorstellen gehoord om het aantal sensoren op auto’s te verminderen, om zo de onzekerheid te vergroten”, zei hij. “Dat idee kunnen we overwegen maar we moeten ook beseffen dat sensoren bijdragen aan de veiligheid. Dat geldt ook voor de teamradio, dus ik denk dat we een compromis moeten sluiten. F1 is een geweldige teamsport en ik weet zeker dat goed zal gaan. We moeten optimistisch blijven en samenwerken. Het is onze plicht als team om, samen met de FIA, F1 en de media, fans te vertellen over onze sport zonder gehaaste conclusies te trekken.”

Met medewerking van Jonathan Noble