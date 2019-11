Albon rijdt snelste tijd en crasht in eerste training GP Brazilië

Het regende aan het begin van de eerste oefensessie op Interlagos, waardoor niemand echt stond te springen om naar buiten te gaan toen het licht op groen ging. Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc waren na een paar minuten de eersten die naar buiten gingen op de blauw gemarkeerde full wets, gevolgd door Alfa Romeo-duo Antonio Giovinazzi en Kimi Raikkonen. Na tien minuten stopte het met regenen en verlieten meer coureurs de pits voor één of twee installatieronden. De eerste tijd werd echter pas na een minuut of twintig neergezet. Carlos Sainz Jr. stuurde zijn McLaren rond in een 1.23.689, alvorens een 1.22.149 op de klokken te brengen.

Lees terug: Liveblog bij de eerste training voor de GP van Brazilië

De training was een half uur oud toen Leclerc, die dit weekend een gridstraf van tien plekken moet incasseren vanwege het nemen van een nieuwe motor, de eerste stek in de tijdenlijst opeiste met een 1.21.971 om daarna nog een klap harder te gaan met een 1.21.259. De omstandigheden op de baan werden aanmerkelijk beter, wat Lewis Hamilton en Max Verstappen deed besluiten om hun eerste meters van het weekend af te leggen op intermediate-banden. Een tijd reden zij op dat moment nog niet. Leclerc zette wel een tijd neer op inters en ging met een 1.17.285 ruim onder zijn vorige snelste tijd. Vettel ging daarop nog een paar tienden harder met een 1.17.041.

Met een half uur te gaan zette Valtteri Bottas Mercedes bovenaan door een 1.16.693 te noteren, terwijl er steeds duidelijker een droge lijn ontstond over het Autodromo Jose Carlos Pace. Een kwartier later claimde Alexander Albon P1 met een 1.16.142, wat uiteindelijk ook de snelste tijd zou blijven. Met nog een paar minuten te gaan waagden verschillende coureurs zich op de baan met droogweerbanden, waaronder Verstappen en Albon. Verstappen spinde in de Senna S van het asfalt en kreeg daarna geen herkansing om een tijd te rijden doordat Albon met zijn Red Bull tegen de bandenstapels gleed. Het incident van Albon, wiens contract in de aanloop naar dit weekend werd verlengd, was reden voor een code rood, waarna de sessie niet meer werd herstart, gezien de geringe tijd die nog op de klok stond. Naast Verstappen was ook Daniil Kvyat gespind bij de Senna S, maar net als de Nederlander kon de Rus zijn wagen zonder schade terugbrengen naar de pits.

Albon stond aan het einde van de eerste training dus zowel in de bandenstapels als bovenaan, terwijl Bottas, Vettel en Leclerc met eerdergenoemde tijden als tweede, derde en vierde eindigden in de tijdenlijst. Sainz zou met zijn McLaren uiteindelijk nog vijfde staan in de tijdenlijst dankzij een 1.17.786, waarmee hij een tiende sneller was dan Nico Hülkenberg in de Renault. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Kvyat en Lando Norris maakten de top-tien in de eerste sessie compleet, terwijl buiten Verstappen ook Hamilton, Romain Grosjean en Sergio Perez geen rondetijd reden bij aanvang van het Braziliaanse weekend.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Brazilië begint om 19.00 uur.

Uitslag eerste training GP van Brazilië:

