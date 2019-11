Gridstraf voor Leclerc in Brazilië vanwege motorwissel

Leclerc kreeg tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Amerika met een olielek te maken en moest daardoor de rest van het weekend met een oudere specificatie van de motor volbrengen. Hij had zodoende minder vermogen en kwam niet verder dan de vierde plek in de race. Ferrari had in theorie de optie om de krachtbron met het olielek te repareren, maar in de week voor de Braziliaanse GP liet teambaas Mattia Binotto weten dat de beschadigde unit vervangen wordt.

Omdat het de eerste keer is dat Leclerc de drie toegewezen ICE's overschrijdt, krijgt hij een gridstraf van tien posities. Bij verdere inzet van nieuwe exemplaren volgt een straf van vijf plekken, al zal dat met nog twee races te gaan niet nodig zijn. Krijgt de Monegask ook een nieuwe MGU-H of turbo, dan zal de gridstraf verder oplopen en zal hij zondag achteraan het veld moeten starten.

"Charles krijgt een nieuwe krachtbron, want zijn laatste versie raakte op de zaterdag in Austin beschadigd. Het betekende dat hij voor dat weekend terug moest naar een minder krachtige versie. Een nieuwe motor betekent automatisch een gridstraf in Sao Paulo, maar we moeten qua vermogen weer op ons normale niveau zitten en onze vechtlust kunnen laten zien om het seizoen op een positieve noot af te sluiten", begint Binotto de verklaring van Ferrari.

"Dit is belangrijk om te bevestigen dat we progressie hebben gemaakt met de wagen en wat momentum mee de winter in te kunnen nemen. Ik weet dat onze coureurs en het hele team daar volledig op gefocust is", voegt hij eraan toe. In Austin verging het Ferrari stroef tijdens de race, wat voor velen een opvallende kentering was na de sterke vorm in de eerdere races. Sebastian Vettel noteerde een DNF vanwege een mechanisch probleem, nadat hij de eerste ronden al terugzakte tot achter de topteams en zelfs Renault en McLaren. Leclerc had met name in zijn tweede stint te veel moeite om het tempo van Red Bull en Mercedes bij te benen.

De tegenvallende vorm volgde na een technische richtlijn van de FIA over een dubieus systeem, waarvan de Italiaanse stal volgens de concurrentie mogelijk gebruikmaakte. Ferrari ontkent stellig dat het met elkaar in verband staat. Het team heeft nog niet bevestigd of de nieuwe motor in Leclercs auto dezelfde specificatie is als waarmee hij aan het weekend in Austin begon, of dat het om een geüpgradede variant gaat. Er gingen geruchten dat Ferrari een prototype voor 2020 zou meenemen naar Interlagos.