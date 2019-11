Horner: Crash in eerste training valt Albon niet aan te rekenen

Het Formule 1-circus kreeg tijdens de eerste vrije training op het Autodromo José Carlos Pace meteen uitdagende weersomstandigheden voor de kiezen. Zo begonnen de coureurs op een drijfnatte baan, maar ontstond er gaandeweg wel voorzichtig een droge lijn. Dit was voor Red Bull Racing reden genoeg om beide coureurs in de slotfase op slicks naar buiten te sturen. Met de kennis van nu misschien niet de allerbeste keuze, zo erkent ook Horner. "Het is op deze manier nog best een dure trainingssessie geworden", grapte hij na afloop.

Waar Verstappen zijn bolide nog ternauwernood uit de muur wist te houden, slaagde Albon daar niet in. De Thai - die nog maar net een contractverlenging op zak heeft - zorgde met een crash in de laatste bocht voor overuren van zijn monteurs. "Ja, hun lunchpauze is in ieder geval geschrapt om de auto van Aleax weer helemaal in orde te krijgen voor de tweede vrije training", vervolgt de Britse teambaas nog steeds met een glimlach.

Toch valt Albon deze schade niet aan te rekenen, zo meent Horner. "Nee, deze kun je niet bij Alex in de schoenen schuiven. Misschien waren wij wel iets te optimistisch door hem nog wat extra ronden op slicks te laten rijden. In de middelste sector was het bijvoorbeeld nog erg nat", steekt Horner zijn hand tegenover onder meer Motorsport.com in eigen boezem. "Max had ook al momenten in de bochten 1 en 2 en we zagen sowieso erg veel coureurs wijd gaan. Deze kunnen we Alex dus niet aanrekenen. Hij heeft trouwens ook nog niet zo veel crashes gehad. Alleen wat momenten op vrijdagen en de zaterdagochtend, maar tot dusver heeft hij wel steeds geleverd op de momenten dat het moest."

Een ronde over het Autodromo José Carlos Pace:

Met medewerking van Scott Mitchell