Kombocht in Zandvoort krijgt hellingshoek van 32 procent

In mei volgend jaar moet het duinencircuit helemaal klaar zijn voor de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985. Alhoewel er naast alle veranderingen aan het circuit zelf nog talloze andere dingen moeten gebeuren, spreekt de verandering van de Arie Luyendykbocht in een kombocht toch het meest tot de verbeelding. Ook voor circuitdirecteur Robert van Overdijk.

"Ja, die kombocht wordt inderdaad wel het meest spectaculaire onderdeel van het circuit. Die bocht wordt uitgerust met een stijgingspercentage van 32 procent", doet Van Overdijk in gesprek met BNR Nieuwsradio uit de doeken. "Het hoogteverschil van onderin de bocht tot boven wordt daardoor vierenhalve meter, dus dat is behoorlijk. We maken eigenlijk een Amerikaanse bocht op een verder Europees circuit. Dat is uniek." De banking op Circuit Zandvoort wordt tweemaal zo steil als die op de Indianapolis Motor Speedway. Daar kennen de bochten een hellingshoek van negen graden, terwijl de 32 procent van Zandvoort gelijk staat aan achttien graden.

Criticasters kunnen daartegenin brengen dat het 'oude' Zandvoort met deze aanpassing de nek wordt omgedraaid. Maar daar denkt Van Overdijk duidelijk anders over. "Natuurlijk heeft Zandvoort historisch gezien een grote naam, maar met zo'n idee ga je wel heel erg uit van de gedachtegang: 'vroeger was alles beter'. En dat is natuurlijk niet zo", countert hij. Naast de veelbesproken Luyendykbocht gaat het fenomeen 'banking' - de hellingshoek van de baan dus - ook een rol spelen op andere delen van het verbouwde circuit. Zo wordt ook de derde bocht, de Hugenholtzbocht, voorzien van extra hoogteverschillen. "Ja, die wordt als het ware parabolisch gemaakt zodat twee auto's er naast elkaar en met dezelfde snelheid doorheen kunnen. Daar zal het stijgingspercentage variëren tussen de acht en achttien procent."

Naast deze specifieke aanpassingen stelde Van Overdijk dat het met het gehele proces - om Zandvoort op tijd klaar te krijgen voor de race in 2020 - de goede kant op gaat. Veel thema's die in eerste instantie nog als mogelijke struikelblokken werden geformuleerd, zijn inmiddels in het voordeel van het circuit gekeerd. Zo heeft men ondanks de hele stikstofcrisis in Nederland - denk maar eens aan de maximumsnelheid terug naar honderd kilometer per uur - enkele provinciale vergunningen verkregen en zijn ook al meerdere rechtszaken gewonnen. "Daar waren wij natuurlijk heel blij mee. Met de gemeente Zandvoort moeten we nog steeds wel veel zaken zorgvuldig behandelen, maar we zijn vol vertrouwen dat we het met elkaar tot een goed einde kunnen brengen."

Dit 'goede einde' moet idealiter ergens in februari bereikt worden. Van Overdijk hoopt dat alle werkzaamheden aan het circuit dan klaar zijn, zodat hij (als directeur) ook simpelweg weer met de exploitatie van het circuit aan de gang kan. "We gokken erop dat dit ergens in februari gaat gebeuren." Op dat moment zou het Circuit Zandvoort ook de voor F1 benodigde Grade One-licentie verkrijgen. "Maar dat is dan alleen nog maar een formaliteit", sluit Van Overdijk af.

