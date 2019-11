Hamilton nipt voor Verstappen in laatste training GP van Brazilië

Tijdens het eerste kwartier van de training was Robert Kubica de meest drukke man op Interlagos. De Williams-coureur had wat werk in te halen, nadat hij vrijdag aan het begin van de tweede training in de bandenstapels was beland. Na vijftien minuten werd het drukker op de baan en gingen de toppers naar buiten om hun eerste tijd neer te zetten. Charles Leclerc bracht op de zachte band een 1.09.871 op het tijdenscherm, waar teamgenoot Sebastian Vettel onder dook met een 1.09.666. Lewis Hamilton eiste daarna P1 op in de Mercedes met een 1.09.562.

De training was bijna een half uur oud toen Max Verstappen aan zijn eerste vliegende ronde begon. De Red Bull-coureur was meteen op snelheid en ging met een 1.09.327 rechtstreeks naar de eerste stek in de tijdenlijst. Verstappen nam hierna nog verder afstand van de concurrentie door een 1.09.063 te rijden, mede dankzij een slipstream van Daniil Kvyat in de Toro Rosso. Hamilton stond halverwege de sessie tweede met een 1.09.454, terwijl Valtteri Bottas op P3 stond met een 1.09.526. Leclerc en Vettel zaten daar dicht achter met een 1.09.599 en 1.09.666.

Met nog twintig minuten te gaan kwamen de Ferrari-coureurs met nieuwe zachte banden het circuit op. Vettel kwam over de streep in een 1.08.664, waarop Leclerc een 1.08.611 tevoorschijn toverde. Enkele minuten later was het de beurt aan de Mercedes-rijders om een snelle ronde te proberen. Hamilton ging met een ijzersterke tweede sector naar een 1.08.320, terwijl Bottas wijd ging in de eerste bocht en bleef steken op een 1.09.224. Verstappen meldde zich tien minuten voor het einde weer op de baan voor een vliegende ronde op nieuwe softs. De Nederlander was in de eerste sector anderhalve tiende rapper dan Hamilton, maar verloor in het tweede en laatste gedeelte, waardoor hij op de streep 0.026 tekort kwam voor de snelste tijd. Verstappen noteerde een 1.08.346.

Hamilton eindigde de laatste training zo als snelste, voor Verstappen, Leclerc en Vettel. Alexander Albon reed met de tweede Red Bull de vijfde tijd, maar was al wel acht tienden verwijderd van de snelste tijd van Hamilton. Bottas bleef hangen op P6, na zich bij een nieuwe poging licht te hebben verbeterd naar een 1.09.201. Kvyat was de rapste man in het middenveld met de zevende tijd, maar zoals het hele seizoen waren de verschillen in de middenmoot klein. Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Carlos Sainz Jr., Kimi Raikkonen, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen zaten allen binnen drie tienden van Kvyat.

De kwalificatie voor de voorlaatste race van het F1-seizoen 2019 begint om 19.00 uur.

Uitslag derde training Grand Prix van Brazilië: