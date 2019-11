Kubica over crash: “Begreep er in eerste instantie niets van”

“Ik begreep in eerste instantie niet wat er gebeurd was”, blikt Kubica tegenover onder andere Motorsport.com terug op het incident. “Ik verloor de auto op een zeer nare manier en heel laat in de bocht. Maar toen ik de beelden terugkeek, bleek er een Haas een paar seconden voor mij te rijden die volledig over de kerbstone ging en heel veel water op de baan gooide. Je kon ook zien dat toen ik daar aan kwam, ik heel veel water met mijn linker voorband omhoog wierp. En toen was het te laat. Dit samen met het feit dat ik op harde banden reed en het mijn eerste vliegende ronde was, leidde ertoe dat ik in de muur eindigde.”

Kubica werd compleet verrast door het moment. “Ik was volledig onvoorbereid op wat er gebeurde”, aldus de Williams-rijder, die een flinke smak maakte tegen de vangrail. “In de auto voelde het eigenlijk niet zo heftig. Door de snelheid waarmee ik eraf ging dacht ik dat het een zwaardere impact zou worden. Maar de linker voorkant ving de grootste klap op; ik denk dat de ophanging en de band uiteindelijk veel van de impact hebben geabsorbeerd. Dus dat was verder geen drama.”

Kubica, die voor de eerste training zijn auto moest afstaan aan derde coureur Nicholas Latifi, baalt er wel van dat hij nauwelijks gereden heeft op de eerste dag van het weekend. “Het maakt de situatie er zeker niet beter op”, aldus de Pool. “Het is nooit leuk om een training te verliezen en het is nooit leuk om met een auto te crashen. Maar ik denk dat het vandaag gewoon domme pech was. Het was verkeerde timing, want als ik dichter bij hem had gereden dan had ik het gezien, en als ik er een paar seconden later was geweest dan had mijn engineer me waarschijnlijk kunnen waarschuwen. Dus het was erg ongelukkig, maar dit is autosport.”

Williams zou de laatste races kampen met een tekort aan reserve-onderdelen. Kubica over de gevolgen van zijn crash: “Het is niet ideaal. Het is jammer dat we baantijd hebben verloren in de tweede training en het is jammer dat we de auto moeten gaan repareren, maar het is hoe het is.”

Met medewerking van Adam Cooper