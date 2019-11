Marko nog niet overtuigd na voorzichtige wederopstanding Ferrari

Ferrari kreeg in Austin een enorme oplawaai. De race liep op een mislukking uit met een DNF van Sebastian Vettel en een kleurloze vierde stek van Charles Leclerc, op bijna een minuut van de kop. Rivalen en critici wezen direct (zoals Max Verstappen) of indirect naar een technische richtlijn die de FIA enkele dagen daarvoor had uitgevaardigd. De Scuderia wilde daar zelf echter niets van weten. Volgens hen lag de inzinking aan probleem met de banden en enkele missers met de afstelling.

Juist door deze verklaringen ligt het team uit Maranello dit weekend weer onder een vergrootglas. Want als de bovenstaande beweringen kloppen, zou het op Interlagos alweer beter moeten gaan. Op vrijdag leek dit ook inderdaad het geval. Vettel en Leclerc topten namelijk de gecombineerde tijdenlijst. Het lijkt Ferrari iets meer recht van spreken te geven, maar niet volgens Helmut Marko. De Oostenrijker denkt dat Ferrari de motor voor één snelle ronde vol heeft opengedraaid en dat we het ware beeld van Ferrari pas tijdens de race zien.

"Als ik Ferrari was, zou ik er ook alles aan doen om nu nog steeds bij de concurrenten weg te rijden op de rechte stukken. Anders zou iedereen helemaal gaan denken dat ze vals spelen", verkondigt de Oostenrijkse topadviseur tegenover Auto, Motor und Sport. "Het wordt dus vooral interessant om te zien hoe ze het vanaf zaterdag doen." Aangezien Marko vooral benieuwd is naar de raceruns van Ferrari, zal het ware beeld pas zondag aan het licht komen. Marko houdt in dat opzicht nog altijd rekening met een situatie zoals in Austin, waar de kwalificatie ook acceptabel verliep maar de racepace vele malen slechter bleek.

Over racepace gesproken, Marko heeft goede hoop als hij de verrichtingen van zijn eigen formatie eens onder de loep neemt. Verstappen sloot de vrijdagse trainingen als derde af, maar noemde de eerste sessies door veranderende weersomstandigheden weinig representatief. Desondanks durft Marko zich al wel aan een voorspelling te wagen: "Op dit vlak kunnen we goed meekomen met Mercedes", stelt hij.

