Horner: Gasly liep sinds wintertesten al achter de feiten aan

Na zijn degradatie richting het zusterteam van Scuderia Toro Rosso heeft Gasly zich aardig herpakt. Hij heeft na de zomerstop significant meer punten verzameld dan teamgenoot Daniil Kvyat en laat bovenal weer iets van zijn oude vechtlust zien, een aspect waar het er in dienst van Red Bull Racing juist aan ontbrak. Volgens Horner had dit veel met vertrouwen te maken, iets dat er na de wintertests in Barcelona al miste.

Lees ook: Marko nog niet overtuigd na voorzichtige wederopstanding Ferrari

"Het was voor Pierre heel lastig om te moeten beginnen met zijn twee crashes in de wintertests. Dat heeft zeker invloed gehad op zijn zelfvertrouwen. Daarnaast is het natuurlijk een enorm lastige opgave om tegen een teamgenoot als Max Verstappen te moeten opboksen. Dat was een lastig referentiepunt voor hem", verkondigt Horner in Brazilië tegenover onder meer Motorsport.com. "Daardoor heeft Pierre een lastige eerste seizoenshelft gehad. Wij zagen ook dat de druk op hem steeds verder toenam, vanuit het publiek en vanuit de pers, en achtten het dus goed om hem naar een minder stressvolle omgeving over te plaatsen."

Daarmee doelt Horner vanzelfsprekend op Gasly's degradatie naar Toro Rosso. Sindsdien maakt de Fransman weer indruk op Horner en laat hij zien waarom Red Bull hem in eerste instantie liet promoveren naar de grote broer. "Sinds die overstap naar Toro Rosso heeft hij weer uitzonderlijk goed gereden. Je kunt gewoon zien dat hij weer meer zelfvertrouwen heeft gekregen." Die constatering betekent echter niet meteen dat Gasly op termijn terugkeert als teamgenoot van Verstappen. Sterker nog: de wederopstanding is voor Horner vooral een signaal dat de coureur uit Rouen bij een middenmotor beter gedijt. "Hij lijkt gelukkiger in deze omgeving en dat is goed om te zien", sluit de Red Bull-teambaas af.

Analyse: Waarom Gasly werd teruggezet door Red Bull

Met medewerking van Scott Mitchell