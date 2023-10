De startopstelling voor de Formule 1-sprintrace in Qatar Oscar Piastri was in de sprint shootout de allersnelste en bemachtigde daarmee de pole-position voor de Formule 1-sprintrace in Qatar. McLaren-teamgenoot Lando Norris volgde op plek twee, met daarachter Max Verstappen. Bekijk hieronder de volledige startopstelling voor de sprintrace in Losail, die kort voor de wedstrijd door de FIA definitief wordt gemaakt.