VIDEO: Daverende verrassing met McLaren 1-2 Sprint shootout, Verstappen P3 Een daverende verrassing tijdens de F1-sprint shootout in Qatar. Niet Max Verstappen, maar McLaren-coureur Oscar Piastri mag later vandaag de sprintrace vanaf P1 beginnen. Om het feest voor McLaren compleet te maken is Lando Norris op de tweede stek te vinden, nog voor Max Verstappen. Het grootste chagrijn zal bij Mercedes-man Lewis Hamilton te vinden zijn, want de Brit moet de sprint op plek twaalf beginnen. Hamilton heeft dat mede aan de problemen met de track limits te danken, al hadden bijna alle coureurs daar enorm last van.