Piastri verrassend naar pole voor F1-sprintrace Qatar, Verstappen derde

Op zaterdagochtend ging het in Qatar dan ook niet zozeer over de aanstaande wereldtitel van Max Verstappen, maar des te meer over het bandenprobleem dat Pirelli vrijdagavond heeft ontdekt. De zijkant, oftewel de wang, van de band zou te veel te verduren krijgen over de 'piramidekerbs' die aan de buitenkant van de bochten 12 tot en met 14 liggen. Het heeft geleid tot meerdere maatregelen, waarbij het aanpassen van de track limits het meeste effect moet hebben. De witte lijn is tachtig centimeter verder naar binnen geplaatst en dus tachtig centimeter voor het begin van de kerbs zelf. Doordat de witte lijn de baanlimiet is, verwacht de FIA dat de auto's alleen nog maar op het vlakke gedeelte van de kerbstones komen en niet op het hogere gedeelte.

De tweede ingreep is dat coureurs een extra training van tien minuten kregen om aan de nieuwe situatie te wennen. De rijders waren logischerwijs niet te spreken over de last minute wijziging en hebben een extra vergadering gehouden, maar grepen de extra rijtijd natuurlijk wel aan om de verandering onder de knie te krijgen. Verstappen sloot de extra training als snelste man af met 1.27.085, al ging het daar vanzelfsprekend niet om. Een derde maatregel wordt na de sprintrace pas afgewogen. Dan gaat Pirelli de gebruikte banden uit de sprintrace analyseren en zal het samen met de FIA beslissen of een verplichte driestopper voor zondag noodzakelijk is.

SQ1: Verstappen al vroeg veilig, Stroll zakt andermaal door het ijs

Voordat het later vandaag tijd is voor de sprintrace moest logischerwijs eerst nog de startopstelling worden bepaald. Doordat de zaterdag tegenwoordig een op zichzelf staande sprintdag is in de Formule 1, gebeurde het tijdens de zogenaamde 'sprint shootout'. Coureurs moesten de eerste sessie op de mediums afwerken, hetgeen geen sinecure was met baanomstandigheden die weinig grip gaven. Verstappen kende echter geen problemen en ging met zijn eerste vliegende ronde meteen naar 1.25.510. Het bleek ruim acht tienden rapper dan naaste belager George Russell op dat moment, waarmee de Nederlander direct veilig was en naar binnen kon. Russell zou zijn toptijd aan het eind van rit nog wel verbeteren met 0.097 seconde, al mocht dat de pret niet drukken. Lando Norris, Pierre Gasly en Carlos Sainz completeerden achter het leidende duo de top vijf.

Aan de andere kanten van het spectrum stonden Lewis Hamilton en Charles Leclerc met de slotminuten in zicht veel dichter bij de gevarenzone dan dat hen lief was. Beide coureurs wisten het vege lijf echter te redden, hetgeen na zijn woede-uitbarsting van gisteren opnieuw niet gold voor de teleurstellend zwakke Lance Stroll. Hij vond samen met Alexander Albon, Kevin Magnussen en Logan Sargeant zijn Waterloo in SQ1. Guanyu Zhou leek daar met P16 ook bij te komen, maar hij kreeg hulp uit onverwachte hoek. Zo bleek Yuki Tsunoda één van de vele slachtoffers van de track limits-tombola en verloor hij in extremis zijn snelste rondetijd. Het leidde ertoe dat niet Zhou, maar juist Tsunoda vroegtijdig klaar was, en leidde logischerwijs ook tot woede via de boordradio.

SQ2: Hamilton kleurt meermaals buiten de lijntjes en is uitgeschakeld

De vijftien overgebleven coureurs mochten in SQ2 nogmaals aan de bak op mediums. Ook die sessie begon Verstappen weer voortvarend, al zou Norris nog iets rapper in de rondte gaan. De jonge Brit was vrijdagavond absoluut niet tevreden over zijn eigen optreden, maar toonde in de sprint shootout de ware potentie van McLaren. Hij liet de klok stoppen op 1.24.947 en was daarmee tweeënhalve tienden sneller dan Verstappens eerste poging. De regerend wereldkampioen en Norris waren daarmee meteen weer veilig, waardoor ze het restant aan zich voorbij konden laten gaan. Het opende deur voor Russell en Sergio Perez om de plekken twee en drie voor zich op te eisen, al was dat slechts om des keizers baard.

De rest van het veld had de luxe om de laatste run over te slaan niet. Zo zagen Hamilton, Leclerc en Carlos Sainz opnieuw rondetijden sneuvelen door het overschrijden van de baanlimieten. Leclerc wist zich van dit trio als eerste veilig te rijden, maar Hamilton zou op zijn beurt tegen nog veel meer problemen aanlopen. De zevenvoudig wereldkampioen verbeterde zichzelf in de slotfase weliswaar, maar kleurde daarbij wederom buiten de lijntjes. Tel daarbij op dat Sainz wel op een legitieme manier rapper ging en Hamilton was het spreekwoordelijke haasje. De Mercedes-coureur moet de sprint vanavond als twaalfde beginnen, met Pierre Gasly naast zich op de zesde startrij. Valtteri Bottas, Liam Lawson en Zhou Guanyu konden na het tweede gedeelte ook uitstappen.

SQ3: Piastri pakt voor het eerst P1 in een F1-kwalificatie na zenuwslopend slot

De top tien mocht in de korte slotsessie eindelijk de softs voor de dag halen. Verstappen was weer als eerste man op het asfalt te vinden met rode sloffen, ditmaal onder meer om te kunnen reageren als hij een rondetijd zou verliezen door track limits. Precies dat zou ook gebeuren, aangezien zijn 1.24.543 niet op de tijdenlijst bleef staan. Verstappen ging over de witte lijn bij bocht 5, waardoor hij er nogmaals goed voor moest gaan zitten. Dat laatste moest ook daadwerkelijk gebeuren doordat McLaren de lat extreem hoog legde. Norris versnelde nogmaals, met 1.25.536 tot gevolg. Teamgenoot Piastri sloot aan op slechts 0,039 seconde, waarna er een gapend gat richting Sergio Perez ontstond.

Het woord was nadien weer aan Verstappen. De Nederlander kleurde ditmaal wel binnen de lijntjes, maar bleek niet rap genoeg voor pole. Verstappen moest genoegen nemen met een derde plek achter het McLaren-duo. De papaja bolides waren op dat moment nog weer sneller onderweg, met Piastri onderaan de streep als ultieme spekkoper. De talentvolle Aussie noteerde 1.24.454 en nam daarmee het commando over. Het wachten was echter nog op Norris, die achter hem nog sneller onderweg was. De Brit leek de orde te herstellen, maar dat was buiten een moment in de laatste bocht gerekend. Norris schoot van de baan en moest de beste startplek zodoende aan zijn teamgenoot laten. Het is een nieuwe opsteker voor de imponerend sterke rookie. Verstappen geeft als derde man twee tienden toe en krijgt op de tweede startrij gezelschap van Russell. Sainz completeert de top vijf, voor teammaat Leclerc en de verrassend sterke Nico Hülkenberg.

Volledige uitslag: Formule 1 sprint shootout Grand Prix van Qatar