Samenvatting van de bedrijvige derde Formule 1-training in Japan

Doordat er op vrijdag vanwege regen nauwelijks gereden werd tijdens de tweede training, was het meteen druk op de baan toen de laatste oefensessie op Suzuka van start ging. Max Verstappen tekende in de slotfase voor de snelste tijd, terwijl Sergio Pérez met de andere Red Bull de tweede tijd op de klokken bracht. Mercedes was het tweede team op zaterdagmorgen, met de derde tijd voor George Russell en vierde tijd voor Lewis Hamilton.

Fernando Alonso kreeg voor de derde training de updates op zijn auto die teamgenoot Lance Stroll op vrijdag had geëvalueerd, en kwam met de verbeterde Aston Martin tot de vijfde tijd. De Spanjaard was een fractie sneller dan Lando Norris, die zijn eerste poging tot een snelle ronde zag mislukken door wijd te gaan bij de tweede Degner. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen ondertussen niet verder dan de zevende en tiende tijd. Laatstgenoemde toonde zich niet gelukkig met de beslissing van zijn team om tot het laatste moment te wachten om naar buiten te gaan. Het betekende dat de Monegask geen tweede snelle ronde meer kon oefenen aan het einde van VT3.

Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen hadden allebei een momentje waarbij ze van de baan schoten, maar konden zonder veel problemen hun weg vervolgen. De RB-coureur zou uiteindelijk de dertiende tijd rijden, de Deen van het Haas F1 Team vinden we helemaal onderaan in de tijdenlijst terug.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan begint om 08.00 uur Nederlandse tijd.