Na een natte tweede oefensessie waarin nauwelijks gereden werd, vond de derde training op een droge baan plaats. Max Verstappen, een van de zeven coureurs die helemaal niet naar buiten was gekomen tijdens VT2, dook meteen het circuit van Suzuka op toen het licht aan het einde van de pits op groen sprong, met een dozijn andere coureurs in zijn kielzog.

Verstappen trapte de dag af met een 1.30.265, die hij reed op de medium band. Hiermee stond de Nederlander bovenaan totdat Lewis Hamilton even later op soft een 1.30.065 liet noteren. Kevin Magnussen had in de openingsfase van de sessie een momentje bij het insturen van de hairpin, waarna een uitje door de grindbak werd gemaakt. Gele vlaggen werden er na een kwartier ook gezwaaid voor Daniel Ricciardo. De RB-coureur verloor de achterkant van de auto in de tweede bocht en spinde het gras op, maar kon zonder veel problemen zijn weg vervolgen.

De meeste coureurs gingen gelijk aan het werk in de derde training, maar Lando Norris deed het beduidend rustiger aan. Terwijl de eerste wagens al op de baan waren, deelde de McLaren-coureur nog handtekeningen uit in de paddock. Nadat ook de Brit zich na twintig minuten eindelijk op het circuit had gevoegd, zette hij er meteen de sokken in. Op de zachte band kwam hij tot een 1.30.199, waarmee hij achter Hamilton en Verstappen derde kwam te staan, en anderhalve tiende sneller was dan teamgenoot Oscar Piastri, die door de tijd van Norris naar P4 zakte in de rangschikking.

Het eerste deel van de training stond in het teken van long runs. Verschillende coureurs klaagden in deze fase over een losse achterkant. Alexander Albon deed daar nog een schepje bovenop door te roepen dat hij ‘nul vertrouwen’ had in zijn auto. Ook Verstappen was nog niet helemaal content. “Ik heb aardig wat onderstuur”, meldde de regerend wereldkampioen over de boordradio. Niet veel later was te zien hoe hij op weg naar de 130R een loshangend stukje tape bij zijn rechterspiegel weer probeerde vast te zetten. Eerder in de training had hij al geklaagd over dat zijn spiegels hevig trilden.

Zoals gebruikelijk oefenden de coureurs in de slotfase van de sessie een kwalificatierun. George Russell stuurde zijn Mercedes rond in een 1.29.918, die hem naar de eerste stek in de tijdenlijst bracht. Verstappen was op dat moment echter al bezig aan een snellere ronde. De Limburger passeerde de streep in 1.29.563, waarmee hij de training bovenaan afsloot. Sergio Pérez bracht de andere Red Bull naar de tweede tijd, maar moest met een 1.29.832 wel een kwart seconde toegeven op zijn teamgenoot.

Norris was ook bezig aan een goede ronde - er was een paarse eerste sectortijd - alvorens wijd te gaan bij de tweede Degner. Hij verbeterde zich hierna nog wel naar een 1.30.137, maar bleef zesde in de tijdenlijst, achter Verstappen, Pérez, Russell, Hamilton en Fernando Alonso. De Aston Martin-coureur had voor de derde training overigens de updates op zijn auto gekregen, waarmee teamgenoot Lance Stroll op vrijdag al reed. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc bleven ondertussen steken op de zevende en tiende positie in de tijdentabel. Laatstgenoemde baalde ervan dat het team hem aan het einde niet eerder naar buiten had gestuurd. De Monegask hoopte een tweede snelle ronde te kunnen rijden, maar zag tot zijn grote frustratie dat de vlag al was uitgehangen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan begint om 08.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag derde training F1 GP van Japan: