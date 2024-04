Honda-top looft Iwasa na F1-debuut: "Onze nieuwe hoop achter Tsunoda"

Nadat hij tijdens de 'young driver test' in Abu Dhabi al zijn vuurdoop achter het stuur van een Formule 1-auto had beleefd, mocht Ayumu Iwasa vrijdag voor het eerst aan de bak in een officiële Formule 1-sessie. De nummer vier uit het voorbije Formule 2-seizoen stapte tien jaar na het trainingsdebuut van Max Verstappen op Suzuka in bij het tweede team van Red Bull. De 22-jarige Iwasa heeft een gedegen indruk achtergelaten en de achterstand op Yuki Tsunoda binnen de perken gehouden. Aan het eind van de rit gaf Iwasa een kleine negen tienden toe op zijn meer ervaren landgenoot.

Helmut Marko heeft na afloop aan Motorsport.com laten weten dat hij te spreken is over de verrichtingen van Iwasa. "Ik moet zeggen dat Iwasa indrukwekkend goed was. Hij zat maar negen tienden achter Yuki. Doordat we natuurlijk nog met Honda-motoren rijden, was het belangrijk voor hen om Iwasa in de auto te hebben. In de tweede training was het zelfs bijna een één-tweetje voor RB!", refereert Marko aan het gebrek aan baanactie op vrijdagmiddag. "De fans hier in Japan zijn de meest enthousiaste van de hele wereld, waardoor het een mooi gebaar was richting Honda om Iwasa juist hier in de auto te zetten."

HRC-topman dicht Iwasa F1-kansen toe in de toekomst

Waar Marko Honda noemt, blijkt de president van de Honda Racing Corporation (kortweg HRC) eveneens zeer te spreken over wat Iwasa tijdens zijn officiële debuutsessie heeft laten zien. Tijdens een exclusief interview met Motorsport.com - waarvan later nog veel meer verschijnt op deze website - laat Koji Watanabe optekenen: "Iwasa is net als Tsunoda afgestudeerd aan onze Honda Racing School in Suzuka. Achter Yuki is hij nu onze hoop. Ik heb tijdens de eerste training meegeluisterd met zijn radio en was zeer onder de indruk. Hij is erg precies en heeft ook een goed gevoel voor timing om uit te leggen wat er op elk moment met de auto aan de hand is. Ik was erg onder de indruk."

Naast de feedback is de snelheid volgens Watanabe ook best aanwezig bij de man die via de Super Formula in de koningsklasse van de autosport hoopt te komen. "Hij heeft de sessie opgebouwd. Zijn eerste drie rondjes waren nog vrij langzaam en nerveus, maar daarna heeft hij zich continu verbeterd. Ik denk dat hij een goede kandidaat is voor een Formule 1-zitje in de toekomst." Gevraagd of een eventuele Formule 1-poging van Iwasa net als bij Tsunoda - die Honda als een persoonlijke sponsor achter zich heeft staan - op (financiële) steun van de Japanse fabrikant kan rekenen, luidt het antwoord: "Ja."

Na dit seizoen ligt overigens nagenoeg alles open bij beide Red Bull-teams. Beide RB-coureurs moeten zich bewijzen om het zitje te behouden, terwijl ook het contract van Sergio Pérez bij de hoofdmacht afloopt. Liam Lawson, die vorig jaar grote indruk maakte als invaller, jaagt eveneens op een stoeltje.