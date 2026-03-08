Overslaan naar hoofdinhoud

Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Formule 1
GP van Australië
Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Formule 1
GP van Australië
Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Formule 1
GP van Australië
Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Formule 1
GP van Australië
Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Formule 1
GP van Australië
Norris vreest zware ongelukken door 'kunstmatige' F1-regels

Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Formule 1
GP van Australië
Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?

Formule 1
GP van Australië
Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?
Resultaten
Formule 1

F1 stand 2026: Russell aan de leiding, Verstappen zesde

Hoe ziet de tussenstand in de Formule 1 er op dit moment uit? In dit artikel vind je alles over de WK-stand bij de coureurs en de constructeurs.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Actuele F1 stand 2026 - coureurs

Pos Coureur Punten Australia China Japan Bahrain Saudi Arabia United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 United KingdomG. RussellMercedes 25 25/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyA. AntonelliMercedes 18 18/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 MonacoC. LeclercFerrari 15 15/3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 United KingdomL. HamiltonFerrari 12 12/4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 10 10/5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 8 8/6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 6 6/7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 4 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 FranceP. GaslyAlpine 1 1/10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 FranceE. OconHaas F1 Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 ThailandA. AlbonWilliams   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 New ZealandL. LawsonRacing Bulls   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 ArgentinaF. ColapintoAlpine   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 SpainC. SainzWilliams   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 MexicoS. PérezCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 FinlandV. BottasCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 FranceI. HadjarRed Bull Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 AustraliaO. PiastriMcLaren   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 GermanyN. HülkenbergAudi   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Actuele F1 stand 2026 - constructeurs

Pos Teams Punten Australia China Japan Bahrain Saudi Arabia United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 43 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyFerrari 27 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull Racing 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 United StatesHaas F1 Team 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 ItalyRacing Bulls 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 GermanyAudi 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 FranceAlpine 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 United KingdomWilliams   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United StatesCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 United KingdomAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Formule 1
GP van Australië
Lindblad genoot van 'best bizarre' duels met Verstappen bij F1-debuut

Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Formule 1
GP van Australië
Foto's: De zondag van de Australische Grand Prix in beeld

Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Formule 1
GP van Australië
Hamilton na P4 in Melbourne "We kunnen gat met Mercedes dichten"

Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne

Formule 1
GP van Australië
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne
Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Piastri verklaart opmerkelijke crash waardoor hij GP Australië miste

Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Uitgelicht
DTM
Uitgelicht
DTM
Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Roberto Chinchero
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?
