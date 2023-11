Eindstand Formule 1-wereldkampioenschap 2023: Driedubbelslag Red Bull Racing

Max Verstappen heeft dit seizoen het seizoen van zijn leven gehad. De Nederlander domineerde van begin tot eind en is eigenlijk geen moment onder druk geweest van een tegenstander. Sergio Perez brengt de slagroom voor de Red Bull-taart mee, want de Mexicaan werd tweede. Een eervolle vermelding voor Fernando Alonso, die voor het eerst sinds jaren weer in de top-vijf staat. Oscar Piastri is met zijn McLaren rookie of the year geworden, maar dat mag geen verrassing zijn als je kijkt dat zijn enige concurrent Logan Sargeant was.

Eindstand WK Formule 1 2023 voor coureurs

Eindstand WK Formule 1 2023 voor constructeurs

Een van de belangrijkste ontknopingen in Abu Dhabi was het gevecht om de tweede plaats in het WK bij constructeurs. De hele race wisselde die positie tussen Mercedes en Ferrari, maar uiteindelijk trok eerstgenoemde aan het langste eind. AlphaTauri had lange tijd tijdens de Grand Prix in de Emiraat de hoop op P7 in die strijd, maar uiteindelijk behield Williams die positie. Haas is de rodelantaarndrager en zal komend seizoen uit een ander vaatje moeten tappen om een dramatisch 2024 te voorkomen. Eervolle vermelding voor McLaren, die de moeilijke seizoensstart om wist te draaien en met de vierde plek in het WK naar Woking afreist.