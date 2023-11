Dominante Verstappen zet met F1-zege in Abu Dhabi handtekening onder topseizoen

De vrije trainingen voor de laatste race in Abu Dhabi verliepen voor Max Verstappen niet bepaald soepel, maar de drievoudig wereldkampioen greep in de kwalificatie niettemin de pole-position voor de laatste race van het seizoen. Charles Leclerc moest het doen met de tweede startplek, terwijl Oscar Piastri, George Russell en Lando Norris derde, vierde en vijfde stonden op de startopstelling. Op een enkeling na begon iedereen op de medium band.

Leclerc had een iets betere start dan Verstappen en stuurde zijn Ferrari naar de binnenkant van de eerste bocht, maar de Nederlander verdedigde stevig en bleef aan de leiding. Bij de vijfde bocht probeerde de Monegask het opnieuw, maar wederom hield Verstappen stand. Het gevecht voor de leiding was daarna voorbij. Na de tweede ronde bedroeg het verschil tussen Verstappen en Leclerc meer dan een seconde.

Piastri zag in de openingsfase van de race Norris voorbij komen en werd na een fraai duel ook ingehaald door Russell. Sergio Perez verloor bij de start een plek, maar wist achtereenvolgens Lewis Hamilton en Pierre Gasly te passeren. Verstappen slaagde er ondertussen niet in om zijn voorsprong verder uit te breiden. “De rechtervoorband begint een beetje minder te worden”, liet de Red Bull-coureur tijdens de twaalfde raceronde weten op de boordradio.

Een ronde later trapte Fernando Alonso, die zevende lag, de eerste serie reguliere pitstops af. Verstappen zocht in de zeventiende ronde de pits op om van de medium naar de harde band te gaan. Leclerc kwam een ronde later naar binnen, waarmee Yuki Tsunoda aan de leiding kwam te liggen van de laatste race van Franz Tost als teambaas van AlphaTauri. Na vijf ronden op kop te hebben gelegen, maakte Tsunoda zijn pitstop, zodat Verstappen terug was aan de leiding. Het verschil met nummer twee Leclerc was op dat moment 4,5 seconden.

Gedurende de tweede stint rijdt Verstappen met rasse schreden weg bij de rest van het veld. Perez maakt posities goed door eerst Alonso en daarna Piastri in te halen. Na 33 ronden zet Norris de tweede serie pitstops in gang door vanaf de vierde plek naar binnen te komen. Een ronde later volgt Russell vanaf de derde plaats en nog een ronde later maakt Leclerc zijn tweede pitstop vanaf P2 - de Monegask ligt dan al meer dan tien seconden achter op Verstappen. Het is vervolgens de vraag wanneer Verstappen binnenkomt. “Jullie kunnen Checo eerder naar de pits halen als jullie willen”, laat de Limburger weten, die dus nog niet meteen plannen heeft om naar de pits te gaan.

Na 42 ronden zocht Perez als eerste van de Red Bulls de pits op. Verstappen ging een ronde later. Zijn voorsprong op Leclerc was op dat moment meer dan 28 seconden, wat ruim genoeg was om aan de leiding te blijven. Na het verlaten van de pits had Verstappen nog een buffer van vijf seconden en die zou in de ronden die volgden alleen maar weer groter worden.

Perez lag na zijn pitstop zesde, maar ging daarna verder met zijn opmars. Hij haalde eerst Tsunoda in en ging vervolgens met Norris in gevecht. De Mexicaan dook in ronde 47 naar de binnenkant van de zesde bocht, waar hij tegen de McLaren aan botste. “He just turned into me”, was de reactie van Perez. “Dit was gewoon gevaarlijk rijden. Hij had zeeën van ruimte”, oordeelde Norris. Niet veel later was Perez alsnog voorbij aan de Brit, maar werd vervolgens op een tijdstraf van vijf seconden getrakteerd. Met nog vier ronden te gaan haalde Perez ook Russell in, waarmee hij derde lag.

Verstappen kwam aan de voorkant van het veld niet meer in de problemen. Hij behaalde in Abu Dhabi zijn negentiende overwinning van het seizoen, waarmee zijn winstpercentage dit jaar op 86 procent uitkomt. Alle ogen waren in de slotfase gericht op de strijd om de tweede plek bij de constructeurs, waarin Perez een sleutelrol zou spelen. Leclerc stond in de laatste ronde de tweede plek aan Perez in de hoop dat die zo meer dan vijf seconden voor Russell zou finishen.

Dat pakte echter niet zo uit. Perez finishte als tweede, maar viel door zijn tijdstraf terug naar de vierde plek, waardoor Leclerc dus tweede werd en Russell - cruciaal - opschoof naar de plek in de uitslag. Hamilton ging in de laatste ronde Tsunoda bij de negende bocht voorbij voor de achtste plek, maar de Japanner kon daarna terugkomen, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen als negende finishte. Sainz lag lange tijd tiende, maar moest in de laatste ronde nog een pitstop maken omdat hij twee stints op de harde band had gedaan. Ferrari gokte op een safety car in de eindfase van de race, maar die kwam er niet. Zijn late tweede pitstop betekende dat Sainz terugviel naar de achttiende plaats. Norris en Piastri werden vijfde en zesde in de afsluitende race, Alonso en Stroll eindigden als zevende en tiende.

De stewards kijken na de race nog naar een mogelijke overtredingen bij de pitstops van Max Verstappen, Logan Sargeant, Zhou Guanyu, Lewis Hamilton en Pierre Gasly. Hun monteurs hadden mogelijk niet de verplichte oogbescherming gedragen. Mocht dat inderdaad het geval zijn, heeft dit waarschijnlijk geen gevolgen voor de uitslag. Een boete is bij dit soort overtredingen gebruikelijk.

De eerste race van het Formule 1-seizoen 2024 is op 2 maart in Bahrein.

Uitslag F1 Grand Prix van Abu Dhabi 2023: