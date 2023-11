Max Verstappen ook in Abu Dhabi ongenaakbaar: "Emotioneel tijdens in-lap"

Na een lastige aanloop in de vrije trainingen wist Max Verstappen op het Yas Marina Circuit alsnog pole-position te pakken. De Nederlander kreeg de afstelling net op tijd voor elkaar, hetgeen Helmut Marko vijfhonderd euro heeft gekost door een weddenschap met Christian Horner. Het leverde Verstappen de beste startplek voor de seizoensfinale van 2023 op. Bij het doven van de lichten leek Charles Leclerc echter een eerste kans te krijgen om de leiding over te nemen. De Ferrari-coureur zat aan de binnenkant voor bocht 1, maar Verstappen hield aan de buitenkant stand. De wereldkampioen zou hetzelfde bij bocht 6 nog een keer doen, toen Leclerc wederom goede papieren leek te hebben, maar Verstappen lef toonde door laat te remmen aan de buitenkant.

De Limburger verdween daarna overigens niet meteen aan de horizon. Het gat met Leclerc bleef in de eerste stint beperkt tot ongeveer twee seconden, waarna Verstappen zijn mediums aan het eind van ronde zestien zou inruilen voor harde banden. De Monegask volgde een ronde later, maar zou op de harde band geen gelijke tred meer kunnen houden met Verstappen. De wereldkampioen bleek andermaal dominant op weg naar zijn negentiende overwinning van het seizoen. Het winstpercentage van 2023 is daarmee op 86,36 procent gekomen, met afstand een record. Na de race is Verstappen één van de vele coureurs die wel nog onder het vergrootglas van de wedstrijdleiding komt te liggen, wat om een 'pit lane infringement' gaat. Het gaat specifiek over oogbescherming van de monteurs, al levert zoiets normaliter eerder een boete op dan een tijdstraf.

Emotioneel afscheid van RB19

"We hebben een ongelooflijk seizoen achter de rug", blikt Verstappen meteen na afloop terug in Abu Dhabi. "Het was best emotioneel tijdens de in-lap om eerlijk te zijn. Ik zat natuurlijk voor het laatst in een auto die me heel veel heeft gegeven. Ik ben erg trots dat ik ook deze laatste race nog heb kunnen winnen. Ik moet natuurlijk iedereen bij Red Bull bedanken. Het zal enorm lastig worden om dit nog een keer te evenaren of zelfs te overtreffen, maar we hebben in ieder geval genoten van een geweldig jaar", reflecteert Verstappen ook maar meteen op het seizoen als geheel.

Met negentien overwinningen voor Verstappen als individu en slechts één nederlaag voor Red Bull Racing als geheel in 2023 is de lat extreem hoog gelegd. "Ja, dat weten we. We willen het altijd beter doen, maar soms is beter doen niet uit te drukken in overwinningen en kampioenschappen", geeft Verstappen zelf ook al aan dat deze cijfers bijna niet te verbeteren zijn, maar dat persoonlijke groei niet altijd in getallen hoeft te zitten. "We zullen er alles aan doen om volgend jaar weer met een competitieve auto voor de dag te komen. De teams achter ons willen ons natuurlijk graag pakken, maar wij zijn klaar voor de strijd. Tot die tijd zullen we natuurlijk ook van dit jaar genieten."