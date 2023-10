Ricciardo heeft updates in simulator getest: "Voelde het effect een beetje"

"De huidige auto is wat veranderd sinds de laatste keer dat ik erin reed, maar de simulator was een nuttige manier om een idee te krijgen van wat de veranderingen en updates hebben opgeleverd", zegt Daniel Ricciardo, die in Austin weer terugkeert in de cockpit. Hij miste door zijn gebroken hand de races in Zandvoort, Monza, Singapore, Japan en Qatar. AlphaTauri heeft niet stilgezeten en voerde enkele updates door, waaronder nieuwe vloeren. Ook voor de Grand Prix van de Verenigde Staten heeft AlphaTauri een nieuwe vloer meegenomen. "Ik voelde het effect een beetje, maar het is een van die dingen waarvan ik denk dat als ik eenmaal op de baan ben, ik ze volledig zal voelen", aldus Ricciardo.

In Singapore introduceerde AlphaTauri al een nieuwe vloer. Daar heeft Ricciardo meegeluisterd met de feedback van Yuki Tsunoda en invaller Liam Lawson. "Het was interessant om de feedback en opmerkingen te horen, die waren grotendeels positief. Ik kijk er dus naar uit om te zien hoe het is." Het Circuit of the Americas is een bekend circuit voor Ricciardo. Hij heeft er nog geen race gewonnen, maar hij 'geniet altijd' van Austin. "Het is zeer uniek voor een modern circuit en de oneffenheden en hobbels maken dit een fysiek circuit. Het sloopt je wel, maar ik denk dat ik daar wel van houd. Ik geniet van de uitdaging. Veel van de apexen zijn ook best breed, dus er zijn wat eigenaardige bochten die het circuit uitzonderlijk en opvallend maken."

Ricciardo hoopte in eerste instantie in Singapore terug te keren, maar voelde dat het beter was om eerst goed te herstellen alvorens terug te keren. Zodoende liet hij Lawson ook nog de races in Japan en Qatar afwerken. De Honey Badger is uiteraard blij dat hij dit weekend terugkeert en voelt dat hij weer fit genoeg is om achter het stuur te kruipen. "Het gaat veel beter met mijn hand en de simulator was een nuttige manier om dat te beoordelen", zegt de coureur uit Perth.

"In de week voor Qatar probeerde ik het al, maar ik vond dat ik niet op de volledige potentie zat. De rest van die week ben ik daarom in Groot-Brittannië gebleven om zoveel mogelijk tijd door te brengen in de sim en op het punt te komen waarop ik me klaar voelde om weer in te stappen. Mijn algemene fitheid is prima, want ik heb zoveel mogelijk doorgetraind ondanks dat ik een tijdje weinig kon met mijn linkerhand en -arm."