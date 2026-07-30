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James Vowles legt uit hoe Michael Schumacher de Formule 1 veranderde

James Vowles heeft uitgelegd hoe Michael Schumachers meedogenloze aanpak van auto-ontwikkeling heeft bijgedragen aan de vorming van zijn leiderschapsstijl als teambaas van Williams

Lydia Mee
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, McLaren met Michael Schumacher, Mercedes GP tijdens de FIA-persconferentie

Williams-teambaas James Vowles heeft gesteld dat Michael Schumacher de auto-ontwikkeling "heeft veranderd" en heeft uitgelegd dat de zevenvoudig kampioen een grote invloed had op zijn eigen leiderschapsstijl.

Sprekend naast kampioen van 1996 Damon Hill, die momenteel als ambassadeur voor de formatie uit Grove fungeert, tijdens een live-opname van de Up To Speed-podcast, besprak Vowles de sleutelfiguren die zijn aanpak van teammanagement hebben gevormd.

Naast Schumacher haalde de Brit ook inspiratie uit voormalige collega's Ross Brawn, David Richards, Toto Wolff en Lewis Hamilton.

"Voor mij persoonlijk geldt dus dat ik daadwerkelijk het genoegen had om met David Richards te werken. Ross Brawn was een ander op mijn reis en Toto maakte er ook deel van uit. En eigenlijk sprak Damon over Michael; ik had het genoegen om met Michael te werken," zei hij.

"Ik heb tegelijkertijd ook veel inspiratie uit hem gehaald. Hij was in de auto een heel ander individu. Ik herinner me helaas 1996 en 1997 wel, maar buiten de auto veranderde hij het spel.

James Vowles, Williams

James Vowles, Williams

Photo by: Marc Fleury

"Alles wat hij elke dag deed, draaide om: hoe worden we beter? Hoe gebruiken we video en engineering en data, en waarom kijken we hier niet naar en waarom laten we dit niet op de achtergrond draaien?

"Hij was in veel opzichten de grondlegger van 'Laten we blijven ontwikkelen en veranderen'.' Dus veel inspiratie van hem, evenals van Lewis. Hij had andere kwaliteiten, maar je pikt alles op van iedereen die inspirerend is geweest in je leven."

Vowles kwam in 2001 voor het eerst de F1 binnen als engineer bij British American Racing (BAR) en bleef bij het team terwijl het evolueerde tot Honda Racing, Brawn GP en uiteindelijk Mercedes. In 2014 werd hij gepromoveerd tot directeur motorsportstrategie.

Vowles nam begin 2023 de rol van teambaas bij Williams op zich.

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