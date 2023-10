Ricciardo definitief terug bij AlphaTauri tijdens F1-race Austin

Tijdens de tweede vrije training voor de Nederlandse Grand Prix crashte Daniel Ricciardo, waarbij hij een gebroken hand opliep. De race op Circuit Zandvoort moest hij daardoor laten schieten en ook in Italië, Singapore, Japan en Qatar ontbrak de Australiër bij AlphaTauri, waar hij vervangen werd door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander is komend weekend in de Verenigde Staten opnieuw aanwezig, maar racen zit er niet in. Ricciardo is namelijk voldoende hersteld van zijn blessure om weer in de AT04 plaats te nemen.

Afgelopen weekend gaf Ricciardo zelf al aan dat hij terug zou keren op het Circuit of the Americas, nadat hij een succesvolle demonstratie afwerkte in Nashville. "Kleine update: de simulator is goed gegaan en de hand voelt goed genoeg om mee te rijden. Iedereen weet dat ik van Austin hou en die wil ik voor geen goud missen. Zie jullie daar!" De officiële bevestiging van werkgever AlphaTauri liet vervolgens nog even op zich wachten, maar woensdag kwam die alsnog.

"Het is goed om terug te zijn! Het gaat veel beter met mijn hand en de simulator was een nuttige manier om dat te beoordelen. In de week voor Qatar probeerde ik het al, maar ik vond dat ik niet op de volledige potentie zat. De rest van die week ben ik daarom in Groot-Brittannië gebleven om zoveel mogelijk tijd door te brengen in de sim en op het punt te komen waarop ik me klaar voelde om weer in te stappen. Mijn algemene fitheid is prima, want ik heb zoveel mogelijk doorgetraind ondanks dat ik een tijdje weinig kon met mijn linkerhand en -arm." Toch leverde de absentie ook wel wat frustratie op, "vooral omdat ik er eindelijk weer helemaal klaar voor was om te racen, om vervolgens na twee races weer op de pauzeknop te moeten drukken. Desondanks ging de tijd buiten de auto best snel."

Ricciardo keerde in juli terug op de Formule 1-grid tijdens de Grand Prix van Hongarije, nadat hij eind 2022 een jaar eerder dan gepland vertrok bij McLaren. Als reserve van Red Bull mocht hij vanaf Hongarije instappen bij AlphaTauri als de vervanger van Nyck de Vries, die na slechts tien races wegens tegenvallende resultaten het veld moest ruimen bij de Italiaanse renstal. Tot dusver racete Ricciardo alleen op de Hungaroring en in België voor AlphaTauri, het team dat hij in 2012 en 2013 al diende toen het nog als Toro Rosso door het leven ging. Zijn beste resultaat aan de zijde van Yuki Tsunoda tot dusver was de dertiende plaats in Hongarije.