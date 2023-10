FIA voert forse verhoging van maximumboete voor F1-coureurs door

Voorheen konden coureurs een maximale boete van 250.000 euro krijgen bij een zeer ernstig vergrijp. De FIA heeft de afgelopen jaren vooral boetes van zo'n 50.000 euro uitgedeeld aan Formule 1-coureurs, maar die kunnen vanaf heden verwachten dat zij dieper in de buidel moeten tasten bij het overtreden van de regels. De limiet is nu namelijk verhoogd naar één miljoen euro. Reden voor deze wijziging is dat deze limiet 'de afgelopen twaalf jaar niet is herzien of aangepast' en 'de huidige behoeften van de autosport representeert', laat het bestuursorgaan weten na de recente World Motorsport Council-meeting in Genève.

Deze wijziging is opgenomen in het internationaal sportreglement van de FIA, die geldt voor alle competities die zij overzien. Daardoor zijn ook de maximale boetes voor coureurs in FIA-wereldkampioenschappen (World Rally, World Rally-Raid, World Endurance Championship, World Rallycross en de Formule E) verhoogd naar 750.000 euro. In FIA-kampioenschappen, cups, trophies, challenges of series gaat het om maximaal 500.000 euro.

Sancties, inclusief boetes, kunnen door de FIA uitgedeeld aan een individuele coureur, een team of zelfs een evenement. Dat gebeurde eerder dit jaar met de Australian Grand Prix Corporation, aangezien zij uitleg moesten geven hoe het mogelijk was dat fans direct na de race het circuit konden betreden - wat tot gevaarlijke situaties had kunnen leiden.

Fakkels in de ban

Naast een verhoging van de boetes heeft de FIA ook de beperkingen op het 'ongeoorloofde gebruik van alle pyrotechnische apparaten', zoals fakkels, aangescherpt. Deze zijn sinds de Nederlandse Grand Prix van 2022 onderwerp van gesprek, aangezien deze door sommige fans op de baan werden gegooid. Tevens klaagden coureurs over het slechte zicht en de stankoverlast die de fakkels veroorzaken. Deze update van het internationaal sportreglement is echter niet alleen gericht op de Formule 1, maar is ook toegepast op evenementen zoals rally's, waar rook van fakkels ook problemen kan veroorzaken voor het zicht van de coureur en andere veiligheidsaspecten van het evenement.

"In oktober 2022 benadrukte de Raad van de Europese Unie de noodzaak om het gebruik van pyrotechniek op sportlocaties te voorkomen en tegen te gaan", legt de FIA in een verklaring uit. "Na een evaluatie van de situatie in de autosport is geconcludeerd dat het ongeoorloofde gebruik van alle pyrotechnische apparaten tijdens races aanzienlijke risico's voor de volksgezondheid en de veiligheid kan opleveren en als zodanig moet worden voorkomen en tegengegaan. Het [WMSC] heeft daarom een nieuwe bepaling en definitie in het internationaal sportreglement goedgekeurd die het ongeoorloofde bezit en gebruik van pyrotechnische middelen tijdens FIA-wedstrijden verbiedt."