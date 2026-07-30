Sergio Perez noemt Red Bull-zitje naast Max Verstappen 'zwaarste taak' in F1
Sergio Perez heeft het samenwerken met Max Verstappen bij Red Bull omschreven als de zwaarste baan in de Formula 1
Sergio Pérez heeft het samenwerken met viervoudig kampioen Max Verstappen bij Red Bull omschreven als de "zwaarste" taak in de Formule 1.
Perez reed van 2021 tot eind 2024 voor Red Bull, voordat hij voor het seizoen 2025 werd vervangen door Liam Lawson. Na een jaar afwezigheid uit het kampioenschap tekende de Mexicaan voor 2026 bij het nieuwe F1-team Cadillac.
De formatie uit Milton Keynes heeft al geruime tijd moeite om een coureur te vinden die hetzelfde prestatieniveau uit het materiaal kan halen als Verstappen.
Hoewel Lawson voor 2025 doorschoof naar het zitje, werd hij al na twee raceweekenden vervangen door Yuki Tsunoda. De Japanse coureur bleef tot het einde van het jaar op die plek, voordat Isack Hadjar voor 2026 werd vastgelegd.
Tijdens een optreden in de podcast High Performance blikte Perez terug op zijn vierjarige periode bij het team. "Het opnemen tegen Max bij Red Bull is het zwaarst," gaf Perez toe. "Het opnemen tegen Max bij elk ander team zal heel zwaar zijn, maar het tegen hem opnemen bij Red Bull met zijn team, zijn mensen, is zwaar.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing
Photo by: Red Bull Content Pool
"Je hebt op alle gebieden het allerbeste nodig, en dat heb je gewoon niet, terwijl hij alles heeft. Alle kansen op het gebied van engineering, senior engineering, ervaren engineering - alles gaat naar Max."
Ondanks de moeilijkheden benadrukt Perez dat hij de realiteit al vroeg in zijn periode naast Verstappen accepteerde. "Maar ik wist het voordat ik kwam. Dus ik dacht: ik kan klagen of aan de slag gaan met wat ik heb, en dat is wat ik heb gedaan. In de vier jaar dat ik daar was, heb ik mijnzelfde engineeringteam behouden, iets waar ik extreem trots op ben."
Na de eerste seizoenshelft met Cadillac, dat in 2026 als 11e team op de grid kwam, staat Perez 22e in het coureurskampioenschap.
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