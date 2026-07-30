Waarom F1 2026 voor Ferrari een seizoen met twee kanten is
Het is tijd voor Fred Vasseurs beoordeling van Ferrari’s prestaties tot nu toe dit jaar
Ferrari heeft, zoals Charles Dickens het zou formuleren, tot dusver in het Formule 1-seizoen 2026 niet alleen de beste, maar ook de slechtste tijden gekend, maar teambaas Fred Vasseur ziet de eerste 11 rondes van het jaar nog altijd als een seizoen in twee fases.
Ferrari staat sinds de openingsronde van de campagne op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar weet de dominante Silver Arrows van Mercedes steeds consistenter uit te dagen, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc die in Barcelona en Silverstone wonnen.
“Het eerste deel van het seizoen verliep, zou ik zeggen, waarschijnlijk in twee fases,” zei Vasseur na de Grand Prix van Hongarije. “De eerste liep tot en met Spanje, toen Mercedes vloog; ze scoorden in vier of vijf evenementen iets van 100 punten meer dan wij. En na Spanje, toen we terugkwamen, hebben wij in die vier of vijf races meer punten gescoord dan Mercedes.”
|Pos
|Team
|Points until Monaco
|Pos
|Team
|Points from Barcelona
|1
|Mercedes
|244
|1
|Ferrari
|142
|2
|Ferrari
|165
|2
|Mercedes
|135
|3
|McLaren
|116
|3
|Red Bull
|108
|4
|Red Bull
|69
|4
|McLaren
|104
|5
|Alpine
|50
|5
|Racing Bulls
|31
|6
|Racing Bulls
|35
|6
|Alpine
|11
|7
|Haas
|21
|7
|Audi
|10
|8
|Williams
|11
|8
|Haas
|0
|9
|Audi
|2
|9
|Williams
|0
|10
|Aston Martin
|1
|10
|Aston Martin
|0
|11
|Cadillac
|0
|11
|Cadillac
|0
Vasseurs analyse klopt grofweg op basis van de daadwerkelijke punten die elk team heeft gescoord, al moet worden opgemerkt dat de Mercedes-coureurs de laatste tijd wat meer tegenslag hebben gekend – waaronder de technische uitvalbeurt van George Russell vanuit de leiding in Canada en een ongelukkige drive-through penalty in Monaco, terwijl een mechanisch probleem Kimi Antonelli op Silverstone uit de tweede positie haalde. Russell werd uit de race op Spa-Francorchamps gespind en scoorde in Hongarije slechts zes punten, waarbij die gebeurtenissen te wijten waren aan diverse technische problemen.
George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: John Thys / AFP via Getty Images
Natuurlijk is Ferrari in competitieve sessies niet immuun geweest voor problemen, zoals bleek uit het rommelige weekend op de Hungaroring.
“Waar we ons moeten verbeteren, is, als ik op basis van vandaag een conclusie trek, zou ik zeggen, de uitvoering,” vervolgde Vasseur. “Maar de uitvoering was tot nu toe waarschijnlijk juist goed voor ons sinds het begin van het seizoen. We weten dat we ons aan de motorkant moeten verbeteren, en dat gaan we doen, ook al is de traagheid bij de motor veel groter dan bij het chassis [omdat ontwikkeling meer tijd kost]. Het belangrijkste zou zijn om het tempo in de ontwikkeling vast te kunnen houden.”
Kijkend naar de kwalificatie bedroeg Ferrari’s achterstand op poleposition in Monaco gemiddeld 0,442s, maar sinds Barcelona slechts 0,204s, wat wijst op behoorlijke progressie – zeker ten opzichte van Mercedes. Toch hebben de concurrerende topteams ook bepaald niet stilgezeten; over dezelfde periodes ging Red Bulls achterstand van 0,577s naar 0,466s, terwijl die van McLaren afnam van 0,469s naar 0,383s, met Lando Norris die in Hongarije pole pakte te midden van verdere updates aan de MCL40.
“McLaren heeft een enorme stap vooruit gezet, maar zij hebben niet precies dezelfde filosofie, omdat ze een groot pakket meebrengen,” verduidelijkte Vasseur. “Ik denk dat de laatste Miami of Canada was. Zeker is dat ze elke keer dat ze iets meebrengen een enorme stap zetten.
“Maar wij hebben een andere aanpak, waarbij we proberen elke race onderdelen mee te brengen. En we moeten dit momentum vasthouden, want er zijn nog 12 races te gaan – ik weet niet of het 11, 12 of 10 is, maar het zijn er veel. En we hebben overal aan het chassis ruimte voor verbetering, en we moeten dit tempo vasthouden.”
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Ondertussen is Hamilton juist behoorlijk optimistisch over Ferrari’s kansen om het gat naar Mercedes te dichten wanneer de Prancing Horse eindelijk zijn power unit update.
“Het is een geweldige eerste helft geweest, aangezien we in de eerste helft van het seizoen op de rechte stukken waarschijnlijk drie of vier tienden tekortkwamen op basis van vermogen,” oordeelde Hamilton. “Ik weet dat de jongens hard pushen om daarvoor upgrades te brengen.
“We hebben weekend na weekend upgrades meegenomen. Hopelijk komt er in de tweede helft nog meer en blijven we gewoon pushen. Ik denk dat de tweede helft sterker zal zijn. Meestal is de tweede helft voor mij een sterkere periode. Dus ik zal deze tijd echt gebruiken om te resetten en te proberen sterker, fitter en mentaal beter voorbereid terug te komen.”
Wat Leclerc betreft, ook hij gelooft dat de ontwikkelingsrace cruciaal zal zijn in de rest van het seizoen.
“Het is opnieuw een kampioenschap waarin upgrades zoveel belangrijker zijn dan in het verleden, omdat ze ons zo’n grote stap vooruit laten zetten,” merkte de Monegask op. “We hebben het dit weekend [in Hongarije] bij McLaren gezien. Het wordt dus belangrijk dat we erbovenop blijven zitten, en dat we net zo agressief blijven als we met het ontwikkelingsprogramma zijn geweest. En we zullen zien hoe het in Zandvoort gaat.”
Aanvullende verslaggeving door Roberto Chinchero en Stuart Codling
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