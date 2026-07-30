Joan Mir legt uit waarom Gresini de juiste stap is na moeilijke Honda-jaren

Joan Mir zegt dat hij na vier moeilijke jaren bij Honda “hongerig” is naar meer succes, en legt uit waarom hij ervoor koos een fabriekszitje op te geven ten gunste van Gresini’s satelliet Ducati Team.

Te midden van een gebrek aan communicatie van Honda over MotoGP’s nieuwe 850cc-tijdperk besloot Mir het heft in eigen handen te nemen, en tekende hij een tweejarig contract met Gresini voor 2027-28.

Dit zou de eerste keer zijn dat de Spanjaard in MotoGP voor een satellietteam zal racen, nadat hij sinds zijn debuut in de koningsklasse in 2019 uitsluitend voor fabrieksteams is uitgekomen. Na Suzuki's abrupte vertrek eind 2022 kwam Mir bij Honda terecht op het dieptepunt van het merk in MotoGP, waarbij de competitieve problemen hem zelfs dwongen een vroegtijdig pensioen te overwegen. Sinds de RC213V vorig jaar echter aanzienlijk verbeterde, heeft hij meerdere podiumplaatsen behaald en zijn vorm teruggevonden, hoewel frequente crashes hem blijven verhinderen Honda’s beste puntenpakker te worden.

Over zijn overstap naar Gresini zei de kampioen van 2020 dat hij enthousiast is om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen, terwijl hij zich voorbereidt om in de voetsporen van Alex Marquez te treden als de nieuwe leider van het team.

“Zoals je je kunt voorstellen, is het een heel natuurlijke stap die ik moet zetten. Ik ben superblij,” vertelde hij aan MotoGP.com.

“Ik denk dat Gresini een heel mooie plek is. Ik denk dat zij op zoek waren naar iets dat erg op mij leek. We zouden alle inspanningen een beetje kunnen opvoeren.

“Na vier moeilijke jaren hier waar ik ben, ben ik hongerig om iets meer te doen. Ik denk dat Gresini voor mij de beste optie was. Alle rijders die ze hadden, waren succesvol. Dus dat is iets wat me veel vertrouwen geeft. En ik kijk ernaar uit.”

Joan Mir, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gresini heeft zich snel gevestigd als een van MotoGP’s succesvolste satellietteams sinds het zich van Aprilia losmaakte om in 2022 klant van Ducati te worden.

In zo’n korte tijd heeft het team kansen gegeven aan zowel ervaren rijders als nieuwkomers, waarbij de gebroeders Márquez, Enea Bastianini, Fabio di Giannantonio en meest recent Fermín Aldeguer allemaal racezeges hebben behaald op zijn satelliet-Ducati’s.

Daarnaast is Gresini herhaaldelijk geprezen om zijn familieachtige sfeer, waardoor rijders hun carrière kunnen heropbouwen in een minder stressvolle omgeving.

Op de vraag of hij probeerde te evenaren wat Marc Márquez deed nadat hij Honda voor Gresini had verlaten, antwoordde Mir: “Ja, nou, allebei de gebroeders Márquez, denk ik.

“Het was een overstap die erg leek op wat ik doe. Het zijn vier heel moeilijke jaren hier geweest, maar ook vier jaar waarin we nooit hebben opgegeven. We hebben in deze jaren ook de teaminspanning gevolgd, zelfs als de resultaten er niet waren. Ik denk dat het een erfenis is die hier zal blijven, en dat zal geweldig zijn.

“Ik herinner me in 2023 het pakket dat we toen hadden en het pakket dat we nu hebben. In een gek weekend kunnen we nu een podium scoren. Dat was vroeger niet zo. Dus ja, gewoon blij met de progressie die we hier hebben geboekt en ook blij met wat hierna komt.”

Mir gaf toe dat het vooruitzicht om herenigd te worden met zijn voormalige crewchief Frankie Carchedi zijn beslissing om naar Gresini te gaan heeft beïnvloed.

“Zoals je je kunt voorstellen, speelde dat een belangrijke rol in mijn beslissing, omdat ik Frankie uit het verleden ken en we samen heel succesvol zijn geweest. En voor volgend jaar denk ik dat we, doordat ik hem ken, al veel werk gedaan hebben. En dus is het geweldig.

“Ik ben superblij. Ook dank aan het hele team voor het vertrouwen dat ze in mij hebben. Ik geloof ook erg in het project en in wat we kunnen doen. Ik denk dat het veelbelovend is.”