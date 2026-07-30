Carlos Sainz krijgt Community Note op X na botsing met Oscar Piastri in Hongaarse GP

Williams-coureur Carlos Sainz heeft op platform X een vernederende 'Community Note' gekregen nadat hij zijn botsing met Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Hongarije had uitgelegd.

Het incident vond plaats in ronde 38 op de Hungaroring. McLaren-coureur Piastri, die in de openingsronde de leiding had overgenomen van zijn teamgenoot Lando Norris, probeerde Sainz op een ronde te zetten terwijl de Williams-coureur zelf in gevecht was om de 17e positie met Fernando Alonso. Sainz liet zijn auto bij bocht 2 over de racelijn van Piastri lopen, wat resulteerde in contact tussen de twee auto's.

De FIA-stewards onderzochten de botsing en gaven de Spaanse coureur een tijdstraf van vijf seconden, nadat zij hadden vastgesteld dat hij schuldig was aan het veroorzaken van een aanrijding. Na de race ging Sainz op X in op het incident en schreef hij het contact toe aan een technische fout met de blauwe vlaggen.

"Ik had een sterke race, maar er was een probleem met het blauwe vlaggensysteem. Oscar verscheen in mijn dode hoek terwijl ik met Fernando vocht en we raakten elkaar," schreef hij. "Daarna verloor ik terrein door de straf en het dubbelstacken onder de VSC virtual safety car. Veel huiswerk. We komen sterker terug!"

Maar de door de community gedreven contextfunctie van X plaatste een corrigerende opmerking bij de post van Sainz.

"De FIA-stewards stelden vast dat het team Sainz had geïnformeerd over de blauwe vlaggen voor auto 81 en hielden hem volledig verantwoordelijk voor de botsing, waarbij ondanks een verzachtende factor van beperkt zicht een tijdstraf van vijf seconden werd opgelegd", stond in de 'Community Note'.

Op het moment van schrijven was de post meer dan 520.000 keer bekeken. "Mijn man, ze pakken je aan met die community note," reageerde iemand, terwijl een ander toevoegde: "Damn, Carlos. Je hebt een straf én een Community Note gekregen?"

Piastri viel uiteindelijk uit in de race vanwege een probleem met de versnellingsbak, en Sainz finishte als 18e. Norris pakte zijn eerste zege van het seizoen en kreeg op het podium gezelschap van Max Verstappen als tweede en Kimi Antonelli als derde.