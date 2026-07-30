Voormalig coureur: Ocon zal zich vast zorgen maken over F1-toekomst bij Haas

Voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok heeft betoogd dat Esteban Ocon zich "zenuwachtig zou voelen" over zijn stoeltje bij Haas na de sterke prestaties van zijn teamgenoot Ollie Bearman.

Sinds hij begin 2025 bij de Amerikaanse renstal kwam, is Ocon steeds meer onder druk komen te staan van zijn teamgenoot. In zijn rookie-seizoen in de F1 eindigde Bearman als 13e in de stand met 41 punten en Ocon als 15e met 38 punten. Na de eerste helft van 2026 staat Bearman 13e in het kampioenschap met 18 punten, terwijl Ocon 17e staat met slechts drie punten.

Tijdens de Sky Sports F1 Show na de Grand Prix van Oostenrijk besprak Chandhok de toekomst van de 29-jarige met Sky F1-commentator David Croft.

"Hij zal zich zenuwachtig voelen, nietwaar? Want hij staat nu 8-3 achter in de kwalificatie over alle sessies waarin je ze kunt vergelijken. Dat is geen goede score," legde de voormalige coureur uit.

"Zelfs in het weekend lag hij in de race ver achter en misschien zijn er problemen, maar dat is een groot gat. Ik weet niet wie de alternatieven zijn."

Haas zou naar verluidt Leonardo Fornaroli en Rafael Camara overwegen voor 2027.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"We hebben gehoord van Rafael Camara, die een Ferrari-junior is. Ferrari heeft natuurlijk sterke banden met Haas," vervolgde Chandhok. "Ze hebben Ollie Bearman daar geplaatst. Dus misschien zouden ze hun Formula 2-ster, die het heel goed doet in F2, daar neerzettem. Hij zou een andere optie kunnen zijn. Yuki Tsunoda verkent zijn opties.

"Ik zou voor Camara gaan. Ik zou voor een jonge hoogvlieger gaan als ze het zouden veranderen.

"Bearman heeft nu ervaring opgedaan. Maar wanneer we bij volgend seizoen komen, zou hij in zijn derde jaar zitten. Ze hebben een ervaren nummer-één-coureur. Waarom zou je er geen jonge hoogvlieger bij halen? Want als Ollie later wel naar Ferrari promoveert, kan Camara die rol overnemen.

"Dus voor mij geldt: als ze naar een verandering zouden kijken, zou ik voor een jonge F2-hoogvlieger gaan."