Racing Bulls voorziet VCARB 03 in Hongarije van twee extra vinnen op airbox

Na vorige week bij de Grand Prix van België een reeks Formula 1-updates op één auto te hebben geïntroduceerd, heeft Racing Bulls de nieuwe onderdelen in Hongarije naar zijn tweede auto gebracht – samen met verder opgewaardeerde onderdelen.

Racing Bulls voorzag zijn tweede auto in Hongarije van het herziene koelsysteem, nadat alleen Arvid Lindblad op Spa-Francorchamps de nieuwe onderdelen kreeg. Vorige week was de VCARB 03 van de rookie uitgerust met een opvallend kleinere, vierkante airbox, vergeleken met de trapeziumvormige versie die nog door Liam Lawson werd gebruikt.

Nu zijn beide auto's echter uitgerust met dezelfde specificatie. Aangezien het circuit van Boedapest maximale aerodynamische downforce vereist, is het interessant om op te merken dat de engineers onder leiding van Tim Goss en Dan Fallows ook nog een verdere verfijning hebben doorgevoerd, met de toevoeging van twee laterale vinnen aan het bovenste gedeelte van de motorkap.

Racing Bulls car tech detail Photo by: Oleg Karpov

Door het frontale doorsnede-oppervlak rond de roll hoop te verkleinen, hebben de aerodynamicisten van Racing Bulls de efficiëntie van de achtervleugel kunnen verbeteren, terwijl de twee nieuwe flow deflectors helpen de luchtstroom richting de achtervleugel te geleiden.

Na met Alpine op 61 punten gelijk te zijn gekomen op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, is Racing Bulls vastbesloten zijn positieve momentum vast te houden – en misschien zelfs zijn onverwachte status als leidende team achter de gevestigde topteams van Formula 1 te bestendigen.