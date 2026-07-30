Andrea Stella: Lando Norris ‘veel zelfverzekerder’ dan in titeljaar 2025

McLaren-teambaas Andrea Stella denkt dat Lando Norris, die zijn dip begin 2025 overwon om het kampioenschap te winnen, is uitgegroeid tot een "veel zelfverzekerdere" coureur, nu de regerend wereldkampioen in 2026 sterk van start is gegaan.

Vorig jaar gaf Norris openlijk toe dat het hem soms aan het ultieme zelfvertrouwen ontbrak, waarbij hij zijn eerste wereldkampioenschap binnenhaalde tijdens de seizoensfinale van vorig jaar in Abu Dhabi - het ultieme bewijs dat hij had wat nodig was om op het allerhoogste niveau mee te doen.

Die vertrouwensboost lijkt te zijn meegenomen naar 2026. Norris heeft tot dusver de maat genomen van teamgenoot Oscar Piastri, een omkering van de eerste helft van 2025. McLarens geüpgradede MCL40 bracht hem in de positie om dat afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Hongarije te laten zien, met Norris die de race op de Hungaroring vanaf pole won.

"Ik heb het gevoel dat ik dit jaar beter werk lever dan vorig jaar," zei Norris na zijn triomf in Boedapest, de eerste voor McLaren in 2026, terwijl hij Mercedes achtervolgt. “Dat doe ik al een tijdje. Het betekent alleen niet dat je de races wint, dus vandaag, toen we een auto hadden, heb ik precies dat bewezen.

“Ik kon de baan opgaan en heel overtuigend winnen en in een goede auto op pole staan. Dus ik lever beter werk en dat komt doordat ik aan veel verschillende gebieden werk. Sommigen buiten het circuit, met mijn team, en sommigen ook hier op het circuit. Veel kleine verschillen tellen op, en vandaag zie je het resultaat.”

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Teambaas Stella zei dat hij ook een stijgende lijn in Norris' prestaties had opgemerkt, en gelooft dat de sleutel tot zijn vorm ligt in de manier waarop de Brit reageerde op zijn moeilijkheden in 2025, toen hij zowel technisch als mentaal diep moest gaan om zijn rijstijl aan te passen aan de McLaren van de vorige generatie.

"Ik ben behoorlijk onder de indruk van Lando, gezien de manier waarop hij heeft gereageerd op het eerste derde deel van vorig seizoen," zei Stella. "Er waren hoogte- en dieptepunten, er waren wat moeilijkheden, er waren duidelijke leerpunten om te bekijken en van te leren, en hij omarmde de uitdaging. Hij werkte aan zichzelf, als eerste persoon, de groep engineers om hem heen, de hele entourage. Het was geweldig ontwikkelingswerk vanuit persoonlijk en rijtechnisch oogpunt.

"Wat we hier zien is gewoon de voortzetting van deze lijn. Lando is veel zelfverzekerder. Ik denk dat hij zich veel bewuster is van de middelen die hij in zijn rijden heeft en hoe hij die middelen moet inzetten."

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Stella denkt dat Piastri nu een vergelijkbaar proces doormaakt terwijl hij probeert één te worden met de auto van 2026. Piastri versloeg Norris voor het laatst in de kwalificatie tijdens de Grand Prix van Monaco begin juni, waarbij de regerende wereldkampioen hun onderlinge strijd met 11-4 leidt, inclusief sprintkwalificatie.

"We hebben bij Lando een geweldige ontwikkelingslijn gezien en eerlijk gezegd geldt hetzelfde voor Oscar," voegde de Italiaan toe. "Oscar raakt nog altijd afgestemd op deze 2026-auto's met weinig grip, en daar ligt een kans om wat snelheid te vinden. Er wordt geweldig werk verricht tussen Oscar, zijn engineeringteam en zijn bredere team, dus ik denk dat we in het tweede deel van het seizoen een zeer sterke Oscar zullen zien."