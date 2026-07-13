Lindblad ziet rally-uitstapjes wel zitten na 'geweldige' WRC-ervaring

Rally is een discipline die Arvid Lindblad mogelijk zou willen nastreven in een toekomst na zijn Formule 1-carrière, nadat hij tijdens het Goodwood Festival of Speed heeft geproefd van World Rally Championship-materieel.

De F1-rookie van Racing Bulls stapte in een M-Sport-Ford Puma Rally1-auto om de krappe en bochtige 1,9 mijl lange gravelproef door het bos van het evenement te pakken, ontworpen door wijlen de wereldkampioen rally van 1983, Hannu Mikkola.

Lindblad nam eerst plaats op de bijrijdersstoel voor een passage over de proef naast WRC-coureur Jon Armstrong, voordat hij zelf achter het stuur kroop. De 18-jarige zei dat de ervaring hem meer waardering voor rallyrijders had gegeven en de Brit onthulde ook dat rally iets is wat hij zou overwegen na zijn carrière in de Formule 1.

“Het was geweldig, dus om te beginnen dank aan Jon en de jongens hier voor de kans, want het is de eerste keer dat ik zoiets doe,” zei Lindblad tijdens het Goodwood Festival of Speed.

“We rijden behoorlijk hard [in de Formule 1] en ik zou niet zeggen dat ik bang was, maar ik zat wel heel ver buiten mijn comfortzone en was behoorlijk overweldigend. Het was gewoon geweldig om mee te maken, het is zo anders dan wat we gewend zijn, dus alleen al om waardering voor deze jongens te krijgen. Het is zo anders. Het was zo leuk.

“Rally is iets waar ik meer over ben gaan leren en ik ben de laatste tijd eigenlijk meer van rally gaan houden, het is iets wat ik op een dag mogelijk zou willen nastreven zodra ik klaar ben met mijn huidige bezigheden. Nu ik er voor het eerst een klein beetje van heb geproefd, heb ik nog meer waardering voor wat deze jongens doen, want de camera’s en de onboardbeelden laten dat niet echt zien. Het is geweldig, het gaat zo snel en je zit zo dicht bij de bomen. Het is echt indrukwekkend wat deze coureurs doen.”

Ook Armstrong, die bezig is aan zijn eerste seizoen in de hoogste klasse van het WRC, genoot ervan zijn Puma te delen met mede door Ford aangedreven coureur Lindblad, die dit jaar zijn F1-debuut maakte. “Ik vond het erg leuk om hem een ritje te geven en het was mooi om te zien hoeveel hij vanuit rijdersperspectief van de ervaring genoot,” zei Armstrong.

“Het is ongelooflijk [wat voor werk hij in de F1 doet] en ik denk dat F1-coureurs het zwaar hebben, omdat ze binnenkomen en meteen moeten proberen hun punt te bewijzen. Het is niet makkelijk en je moet leren tegenover veel ervaring en je wordt beoordeeld op basis van de auto waarin je stapt, en er zijn verschillende snelheden bij verschillende teams, je moet boven je gewichtsklasse presteren en ik denk dat hij dat heeft gedaan.”

Armstrong komt deze week weer in actie wanneer het WRC naar Estland trekt voor de eerste snelle gravelrally van het seizoen.

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