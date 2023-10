Max Verstappen over Marko-geruchten: “Mensen praten bullshit”

De spanningen tussen teambaas Horner en adviseur Marko zouden volgens de Braziliaanse krant El Globo zelfs zo hoog zijn opgelopen dat de Brit graag zou zien dat de Oostenrijker zou vertrekken.

“Ik heb het gezien”, laat Max Verstappen in de persconferentie op de donderdag voor de Amerikaanse Grand Prix weten over het verhaal dat er een machtsstrijd gaande zou zijn bij Red Bull Racing. “Mensen zijn bullshit aan het praten, dat is waar het in feite op neerkomt. Want de sfeer in het team is volgens mij heel goed. Iedereen die op dit moment deel uitmaakt van het team, is heel belangrijk voor het succes dat we nu hebben. Om die reden zal er voor de toekomst ook niets veranderen.”

Ook Verstappens teamgenoot Sergio Perez werd gevraagd naar de geruchten over Marko. “Iedereen in de Formule 1 heeft zijn eigen agenda. Journalisten, teams… Ze willen allemaal een zo goed mogelijk verhaal voor zichzelf creëren”, zegt de Mexicaan, die daarmee lijkt te suggereren dat er met opzet onrust gezaaid wordt. “Maar volgens mij staat het team er op dit moment geweldig voor. Helmut is een zeer belangrijk onderdeel van het team, net als Christian. Er zijn volgens mij geen problemen.”

Horner maakte eerder al duidelijk dat hij niet van Marko af wil. “Natuurlijk zijn er af en toe zaken waar we het niet over eens zijn, maar dat hoort erbij”, vertelde hij aan Mirror Sport. “Hij heeft nog steeds een zeer waardevolle rol binnen het team en er is absoluut geen intentie of wens van mij, of iemand anders binnen het team, om dat te zien veranderen. Zolang hij door wil gaan – en hij is nog altijd zeer kwiek voor iemand van tachtig – zie ik niets veranderen in de manier waarop wij werken.”

Het is bijna een jaar geleden dat het team uit Milton Keynes op het Circuit of the Americas vernam dat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz was overleden. Verstappen: “Vorig jaar kregen we hier natuurlijk het droevige nieuws over het overlijden van Dietrich te horen. We zullen verder proberen te bouwen op hetgeen hij heeft neergezet.”

