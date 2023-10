Horner reageert op geruchten over toekomst Marko bij Red Bull

Eerder deze week meldde een Braziliaans medium dat er spanningen zouden zijn tussen Red Bull-teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko. Dat zou dusdanig ver zijn gegaan, dat Horner zou hebben aangedrongen tot het ontslag van Marko, die officieel niet onder contract staat bij Red Bull Racing maar wel verbonden is aan de energiedrankjesfabrikant. Marko zelf ontkende deze geruchten en nu maakt Horner zelf ook duidelijk dat hij 'geen intentie' heeft om de Oostenrijker aan de kant te schuiven - een beslissing waar hij zelf niet over kan gaan.

"Mijn band met Helmut gaat terug tot 1996, toen ik voor het eerst de trailer van hem kocht om mee te doen aan het Formule 3000-kampioenschap", zegt Horner tegen Mirror Sport. "Ik nam het toen op tegen zijn team en toen hij verantwoordelijk was voor de juniorcoureurs bij Red Bull, contracteerde ik die coureurs bij hem in de Formule 3000 en won ik het kampioenschap. Als gevolg daarvan heeft hij me aanbevolen en me de kans gegeven, in het bijzijn van Dietrich Mateschitz", doelt Horner op de medeoprichter van Red Bull, die vorig jaar overleed.

Horner stelt daarom dat hij zonder Marko zich 'niet in de positie zou bevinden' waarin hij zich nu bevindt. "Zoals hij die jonge coureurs een kans gaf, gaf hij mij ook die kans. We hebben altijd een zeer sterke en open relatie genoten. Natuurlijk zijn er af en toe zaken waar we het niet over eens zijn, maar dat hoort erbij." De Red Bull-teambaas benadrukt dat hij 'zeer regelmatig' met Marko spreekt over 'alle aspecten'. "Voor Helmut is het iets anders dan vroeger sinds het overlijden van zijn vriend en collega Dietrich, maar hij heeft nog steeds een zeer waardevolle rol binnen het team en er is absoluut geen intentie of wens van mij, of iemand anders binnen het team, om dat te zien veranderen", maakt hij duidelijk dat de 80-jarige Marko nog steeds welkom is.

“Zolang hij door wil gaan – hij is nog altijd een zeer kwieke 80-jarige – zie ik geen veranderingen in de manier waarop wij werken. Rollen evolueren en het bedrijf is zo sterk ontwikkeld sinds we voor het eerst actief waren in de sport. Operationeel gezien run ik dit op dagelijkse basis. Voor belangrijke beslissingen overleggen we natuurlijk, of het nu gaat om coureurs of strategische beslissingen. Het is een partnerschap dat al vele, vele jaren werkt. Iedereen heeft zijn rol en functie”, aldus Horner.

Zelf liet Marko weten dat hij nog door wil gaan bij Red Bull en daar tevens nog een contract heeft. “Ik heb nog een contract tot en met eind 2024 en het [wel dan niet ontslaan] is de beslissing van de aandeelhouders, niet die van Christian Horner. Daarnaast is het ook mijn eigen beslissing.”