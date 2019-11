De motorliefhebber is het waarschijnlijk niet ontgaan: Suzuki blaast de Katana (GSX-S1000S) nieuw leven in. Het Japanse merk viert de herintroductie met een wedstrijd tegen een bijzondere tegenstander: de Suzuki Swift Sport Katana. Dit is de hardcore versie van de sportieve Swift die alleen in Nederland wordt uitgebracht. Motorsport.com deelt binnenkort met jou deze vergelijking door diverse uitdagingen te voltooien.