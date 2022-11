Dit is de volledig nieuwe Mazda CX-60: Plug-in Hybrid met 327 pk #ad

De auto straalt Japanse vakmanschap uit: zowel van buiten als van binnen. Toegepaste technologieën zijn erop gericht om het de bestuurder zo comfortabel, makkelijk en veilig mogelijk te maken terwijl de aandrijflijn en de carrosserie voor uitstekende rijeigenschappen zorgen. De Mazda CX-60 beschikt over een gecombineerd vermogen van 241 kW (372 pk) waarbij een topsnelheid van 200 km/u mogelijk is.

Elegante kenmerken

Het ontwerp van de auto is herkenbaar: met één krachtige lijn is het silhouet van de CX-60 neergezet. Mazda hanteert het kenmerkende Kodo-design dat kalmte en schoonheid uitstraalt terwijl het stoere karakter van de SUV-architectuur behouden blijft.

De fraaie afwerking aan de binnenkant van de auto is zoals je van Mazda mag verwachten. Bij het premium interieurdesign komt veel meer kijken dan je in eerste instantie denkt. Hoogwaardige materialen worden gebruikt naar de ideeën van Kaichou: een designfilosofie waarbij verschillende materialen en texturen worden gemengd. Neem de combinatie van esdoornhout, nappaleder, uniek bewerkt Japans textiel en chromen details. Dit is op een manier toegepast dat het in het oog springt maar er toch harmonie is.

Riant rijplezier

De rijervaring van de Mazda CX-60 wordt geoptimaliseerd door een combinatie van technologie en slimme innovaties. Zo herkent de auto wie er op de bestuurdersstoel plaatsneemt. Het Mazda Driver Personalisation System zorgt er automatisch voor dat de stoelpositie, stuurwiel, spiegels, head-up display en andere comfortinstellingen automatisch worden aangepast aan het lichaam van de bestuurder en de persoonlijke voorkeuren.

Er zijn ook nieuwe actieve veiligheidssystemen geïntroduceerd. Het See-Through View is een 360 graden monitor die het zicht verbetert bij lage snelheden. Daarnaast kun je rekenen op rijbaanondersteuning, voetgangersdetectie, beschikt de CX-60 over i-Adaptive Cruise Control en geeft het systeem een waarschuwing als iets of iemand in de dode hoek zit.

De stijfheid van de carrosserie zorgt ervoor dat de stuurbewegingen van de bestuurder zonder vertraging wordt gevoeld. De rijeigenschappen worden ook ondersteund door het Kinematic Posture Control; een door Mazda ontwikkeld systeem dat de positie van de auto tijdens het rijden stabiliseert. Wat ook bijdraagt is dat de accu zo laag mogelijk tussen de voor- en achteras is geplaatst en dat zorgt voor een laag zwaartepunt. Dat, in combinatie met permanente vierwielaandrijving met cardanaandrijving voor de koppeloverdracht tussen de assen, zorgt voor uitstekende rijeigenschappen. Zodoende kan de auto vergeleken worden met de beste modellen uit het premiumsegment.

Rap én zuinig in verbruik

De Mazda CX-60 Plug-in Hybrid beschikt over een 2.5l Skyactiv-G 4-cilinder benzinemotor met directe injectie die gecombineerd wordt met een grote 100 kW sterke elektromotor en een volledig nieuwe 8-traps automatische transmissie. Het totale vermogen komt uit op 241 kW / 327 pk met een koppel van 500 Nm, waardoor gemakkelijk een trailer getrokken kan worden. De auto komt ook rap weg bij het stoplicht. De acceleratie van 0-100 km/u staat geklokt op 5,8 seconden.

De batterijcapaciteit bedraagt 17,8 kWh en daarmee kan 63 kilometer elektrisch worden gereden bij een snelheid van 100 km/u of minder. Het gecombineerde WLTP-brandstofverbruik bedraagt 1,5 liter per 100 kilometer.

