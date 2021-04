VIDEO: Gembella werkt aan Porsche 911 voor in de woestijn

Marc Philipp Gemballa is de zoon van de bekende autotuner Uwe Gemballa. Met zijn eigen ‘Project Sandbox’ treedt hij in de voetsporen van zijn vader en ontwikkelt hij momenteel zijn allereerste autoproject. Vorig jaar gaf hij daar al een eerste teaser van vrij, inmiddels zijn er iets meer details bekend.

Gedachten gaan terug naar Dakar

Het project van Gemballa doet denken aan de iconische Porsche 959, waarmee het Duitse automerk in 1986 de Dakar Rally wist te winnen. Vijfendertig jaar later zorgt Gemballa ervoor dat er opnieuw een Porsche door de woestijn rijdt, al is het nog niet helemaal duidelijk of hij er ook serieuze sportieve ambities mee heeft. Al te veel is er namelijk nog niet bekend over Project Sandbox, maar inmiddels zijn wel de eerste bewegende beelden van de bijzondere 911 opgedoken, waarop deze door de Al Fayah-woestijn in Abu Dhabi rijdt.

De auto is gebaseerd op de huidige generatie Porsche 992, maar deelt een flink aantal uiterlijke kenmerken met de iconische 959 waarmee René Metge en Jacky Ickx Porsche in 1986 een 1-2 overwinning bezorgden in Parijs-Dakar. “We komen letterlijk net terug uit de woestijn”, laat de jonge Gemballa zelf weten. “ We hebben er vijf intensieve testdagen achter de rug en we hebben er gefilmd voor de officiële lancering later deze maand.” Tot die tijd is het dus nog even wachten op meer informatie over dit bijzondere project.