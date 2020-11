Motorsport Network lanceert Motor1.com Indonesië

Motorsport Network, het wereldwijde digitale platform voor liefhebbers van automotive en de racerij, zet de wereldwijde roll-out van het digitale automotive-platform Motor1.com voort met de lancering van de elfde editie. Het wereldwijde Motor1.com-netwerk is uniek in de automotive-journalistiek. Het is het enige merk dat in zoveel verschillende regio’s over de gehele wereld actief is. De Motor1.com-websites genereren gezamenlijk per maand 30 miljoen bezoekers en publiceren per maand meer dan 50 expert-reviews van nieuwe auto’s.

In de vier jaar sinds de oprichting van Motor1.com is het uitgegroeid tot ’s werelds grootste automotiveplatform. De focus ligt op het lokale nieuws voor de onafhankelijke edities in elf landen en tien talen.

Filippo Salza, President Automotive bij Motorsport Network, zei: “De automotive-industrie speelt met diverse productiecentra van internationale autofabrikanten een belangrijke rol in de Indonesische economie. Naar schatting worden er per jaar 1 miljoen auto’s verkocht en er is veel passie voor de racerij. We zijn blij onze elfde editie van Motor1.com te kunnen lanceren, de eerste in Azië. We kijken ernaar uit ons automotive-platform in de komende maanden verder uit te breiden met nieuwe markten en nieuwe edities.”

Bima Said, Indonesia Country Director bij Motorsport Network, voegde toe: “We zijn extreem blij met de verdere uitbreiding van Motorsport Network in Indonesië. Met de lancering van id.motor1.com, naast id.motorsport.com, bieden we alle race- en automotivefans in de archipel de meest uitgebreide verslaggeving. Er zijn hier veel gepassioneerde fans en we willen hen graag voorzien van het beste lokale en internationale nieuws op het gebied van automotive.”