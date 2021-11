Mazda CX-30 bewijst ongekende veiligheid en ultiem rijplezier

De Skyactive-Vehicle Architecture, zoals Mazda dat noemt, staat voor een zeer stijf, schokabsorberend maar lichtgewicht carrosserie. Het staal met hoge treksterkte is hetzelfde als wat voor de bouw van wolkenkrabbers wordt gebruikt. Het is dus sterk, maar ook licht en dat komt de rijeigenschappen ten goede. Mede dankzij deze constructie heeft Mazda de maximale sterrenbeoordeling behaald in de Euro NCAP crashttest-ratings. Nog nooit behaalde een auto de recordscore van 99 procent in de categorie Inzittende Volwassene. Op het gebied van Inzittend Kind en voetgangersveiligheid scoorde de auto respectievelijk 86 procent en 80 procent. En dat komt neer op de classificatie ‘maximale bescherming’.

Veiligheidsnufjes en rijplezier

Niet alleen op de carrosserie van de Mazda CX-30 wordt een goede score behaald. De best mogelijke beoordeling werd ook verkregen bij tests op lage snelheid, waarbij botsingen werden vermeden. Dit was te danken aan het Smart Brake Support-systeem. Dit systeem maakt onderdeel uit van het I-Activsense technologiepakket dat uit verschillende onderdelen bestaat die samenwerken.

Zo remt de auto automatisch af tussen snelheden van 4 tot 30 kilometer per uur als er plots een voetganger oversteekt en houdt het ook verkeersborden en verkeer in de gaten. De herkenning van wat er allemaal om de auto heen gebeurt komt ook van pas bij de adaptieve led-koplampen die rekening houden met tegenliggers, verschillende soorten wegen en bochten. Ook krijg je een seintje als je onbedoeld de rijbaan verlaat en er een weggebruiker in de dode hoek zit. En als vermoeidheid een rol gaat spelen adviseert de auto om een pauze te nemen. Het rijden van lange afstanden wordt overigens minder vermoeiend dankzij de Mazda Radar Cruise Control waarbij de rijsnelheid ingesteld kan worden zonder het gaspedaal te gebruiken. De radarsensor in de grille zorgt er vervolgens voor dat de snelheid wordt aangepast om een veilige afstand te houden met voorliggers.

De sterke, lichtgewichte carrosserie en de veiligheidssnufjes moeten ervoor zorgen dat het rijgenot van de auto wordt vergroot. Eenheid tussen mens en machine is waar Mazda naar streeft.

Award winnend design

Het oog wil natuurlijk ook wat. Mazda won met de CX-30 de prestigieuze Red Dot Design Award die geldt als een van de grootste ontwerpwedstrijden ter wereld. Met dit model is uitgegaan van eenvoud waarbij het exterieur dynamiek en elegantie moet uitstralen. Bij de inrichting van de cockpit zijn hoogwaardige materialen gebruikt.

Mazda CX-30 1 / 3 Foto door: Mazda Mazda CX-30 2 / 3 Foto door: Mazda Mazda CX-30 3 / 3 Foto door: Mazda