Zit je zelf ook graag achter het stuur? Laat je auto goed verzekeren!

Verschillende soorten autoverzekering

Als je een nieuwe auto hebt gekocht ben je, na het auto overschrijven, verplicht een autoverzekering af te sluiten. In Nederland moet dit met minimaal een WA-verzekering zijn. Deze verzekering kun je dan weer uitbreiden met een beperkt casco of volledig casco verzekering (allrisk). Daarnaast heb je ook weer verschillende aanvullende dekkingen, zoals een rechtsbijstandverzekering, schadeverzekering voor inzittende of een no-claimbeschermer voor je schadevrije jaren.

Welke dekking past bij jou en je auto?

Op het moment dat je kiest voor de dekking van je autoverzekering, is het goed om eerst te kijken naar de leeftijd van je auto en daarop een eerste selectie te maken. Is je auto ouder dan 10 jaar? Dan is een WA-verzekering vaak voldoende. Is je auto tussen de 6-10 jaar oud? Kijk dan naar een beperkt cascoverzekering. Een volledig cascoverzekering (allrisk) wordt vaak gekozen door mensen met een auto die tussen de 0-5 jaar is. Ook als je auto ouder is dan 5 jaar zijn er redenen om te kiezen voor een ruimere dekking:

Je hebt niet veel geld achter de hand om eventuele schade aan je auto te betalen;

Je hebt een lening afgesloten voor het kopen van je auto en deze is nog niet afbetaald;

Je hebt veel schadevrije jaren;

De dagwaarde van je auto is nog veel waard;

Je bent erg afhankelijk van je auto.

Aanvullende autoverzekeringen

Je autoverzekering kun je nog verder aanvullen met een verzekering om jezelf als bestuurder en de inzittenden te verzekeren. Dit is een ongevallen-inzittendenverzekering en/of een schadeverzekering inzittenden. Met een ongevallen-inzittendenverzekering verzeker je jezelf als je na een ongeval blijvende invaliditeit hebt of komt te overlijden. Er wordt dan een vast bedrag uitbetaald bij letselschade. Dit geldt dan ook voor eventuele inzittenden. Is er na een ongeval letselschade of schade aan bagage of kleding? Dan krijg je met een schadeverzekering inzittenden een bedrag uitbetaald wat gelijk staat aan de werkelijk geleden schade. Daarnaast kun je bij je autoverzekering ook een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Dan krijg je rechtshulp vergoed mocht dat nodig zijn. Heb je veel schadevrije jaren en wil je deze ook graag behouden om zo je autopremie zo laag mogelijk houden? Dan kan een no-claimbeschermer hier uitkomst voor bieden.

Vergelijk autoverzekeringen

Kortom: veel keuzes op het moment dat je een autoverzekering wilt afsluiten. Je autoverzekering vergelijken zeker iets om te doen voordat je de weg op gaat met je (nieuwe) auto.Het is sowieso een goed idee om te dit jaarlijks te doen, de premies veranderen namelijk regelmatig. Of misschien is je eigen situatie wel veranderd en ben je bij een andere verzekeraar een stuk voordeliger uit.