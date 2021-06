Ferrari vindt definitieve vervanger voor plots vertrokken CEO

Louis Camilleri stapte in december om persoonlijke redenen op als CEO van Ferrari. Zijn vertrek was dermate plotseling dat men in Maranello nog geen tijd had gehad om een opvolger te zoeken. Ferrari-voorzitter John Elkann nam de taken van Camilleri tijdelijk over. Op 1 september komt er echter een einde aan zijn dubbelrol. Op die datum gaat er namelijk een nieuwe CEO aan de slag in Maranello.

Ferrari kondigde op woensdagochtend namelijk de komst van Benedetto Vigna aan. De 52-jarige Italiaan komt over van STMicroelectronics, een Italiaans-Frans bedrijf dat halfgeleiders en andere elektronica produceert. “Het is een bijzondere eer om als CEO bij Ferrari aan het werk te gaan”, reageert Vigna. “Het is spannend, maar ik voel ook een grote mate van verantwoordelijkheid. Spannend vanwege de vele kansen die er liggen. En een enorme verantwoordelijkheid ten opzichte van alle mannen en vrouwen die bij Ferrari werken, de aandeelhouders van het bedrijf en iedereen over de hele wereld die een passie heeft voor Ferrari.”

Elkann hoopt dat Vigna's ervaring in de wereld van de halfgeleiders Ferrari kan helpen om op technologisch vlak een pionier te worden. “We zijn erg blij met Benedetto Vigna als onze nieuwe CEO”, zegt Elkann. “Hij heeft zeer veel kennis van de technologieën die achter veel van de huidige veranderingen in onze industrie schuilgaan. Met zijn bewezen kwaliteiten als innovator, leider en iemand die bedrijven kan bouwen, zal hij Ferrari nog sterker maken en een bijdrage kunnen leveren aan ons unieke verhaal van passie en performance.”