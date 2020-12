Ferrari CEO Camilleri per direct opgestapt

In een statement maakte Ferrari bekend dat Camilleri ‘om persoonlijke redenen’ zijn functie neerlegt. De beslissing komt dusdanig onverwacht dat ook het merk nog geen tijd heeft gehad om een opvolger te zoeken. Ferrari liet weten dat voorzitter John Elkann als interim de CEO-rol op zich zal nemen, totdat er een passende opvolger gevonden is. De mededeling van Camilleri kwam op hetzelfde moment dat ook Philip Morris bevestigde uit het bestuur te stappen.

Camilleri nam in de zomer van 2018 na de dood van Sergio Marchionne de positie van CEO op zich. In zijn periode aan de macht maakte de straatauto-afdeling een solide commerciële groei door, ondanks de recente uitdagingen van het coronavirus. Camilleri zorgde voor een stijging van de aandelenprijs van 113 naar 179 euro. Bovendien was hij groot fan van het Formule 1-team. Hij woonde diverse races bij en onderhield altijd nauw contact met teambaas Mattia Binotto.

Over zijn beslissing zei Camilleri: “Ferrari was deel van mijn leven en het was een eer om hen te dienen als CEO. Mijn waardering voor de uitzonderlijke mannen en vrouwen in Maranello en voor de passie en toewijding die zij tonen kent geen grenzen. Ik ben trots op datgeen wat het bedrijf sinds 2018 heeft bereikt en ik weet zeker dat de beste jaren van Ferrari nog gaan komen.”