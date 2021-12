Audi bouwt spectaculaire S1 e-tron Quattro Hoonitron voor Ken Block

Audi maakte halverwege de jaren tachtig furore in de rallywereld met de legendarische Audi Sport quattro S1 E2. Het Duitse merk komt nu met een gloednieuw prototype dat heel wat uiterlijke kenmerken deelt met de klassieker. Denk aan een enorme taartschep aan de voorzijde, uitgebouwde wielkasten aan de zijkant een enorme achtervleugel om het hele plaatje compleet te maken.

Tekst loopt door onder de foto.

Ken Block’s Audi S1 Hoonitron Photo by: Audi AG

Tot zover de overeenkomsten tussen de beide quattro’s. Onderhuids is het rood/grijze prototype totaal anders, op het feit dat alle vier de wielen worden aangedreven na dan. Het blijft tenslotte wel een quattro. De S1 e-tron heeft echter geen vijfcilinder die als muziek in de oren klinkt, maar twee elektromotoren: eentje op de vooras en eentje die bestemd is voor de achterwielen. De verdere details – hoeveel vermogen het prototype bijvoorbeeld heeft – laat Audi nog even in het midden. Wel melden de Oosterburen dat er slechts vier weken voor nodig waren om de auto te bouwen.

De auto – voluit Audi S1 e-tron quattro Hoonitron geheten – is speciaal ontwikkeld voor Ken Block. Autoliefhebbers kennen de 54-jarige Amerikaan vooral van zijn legendarische Gymkhana-video’s. Of we de nieuwe one-off Audi binnenkort ook door het beeld zien glijden in een epische driftvideo is nog even afwachten. Voorlopig zullen we het alleen met de foto’s moeten doen.

Foto's: De Audi S1 e-tron quattro Hoonitron van Ken Block

