Aston Martin bouwt in opdracht van Alonso nieuwe sportwagen

Vorig jaar onthulde Aston Martin al de Valour, waarmee het merk stilstond bij haar 110-jarig bestaan. In opdracht van Formule 1-coureur Fernando Alonso wordt van die sportwagen een circuitversie gemaakt, die tegelijkertijd ook op de openbare weg mag rijden. Van deze Valiant gaat Aston Martin 38 stuks produceren via de productieafdeling Q, die kopers in staat stelt om het uiterlijk van de auto naar hun smaak aan te passen. De auto wordt aangedreven door een 5,2 liter V12 met dubbele turbo, die een vermogen van 745 pk levert.

"De Valour was een spectaculaire viering van Aston Martins 110de verjaardag en dat heeft me aangezet om een extremere, op een raceauto geïnspireerde versie te ontwerpen die gericht is op het circuit, maar ook op de openbare weg opwindend rijplezier biedt", zegt Alonso over de Valiant in het persbericht van Aston Martin. "De Valiant is geboren uit mijn passie voor op de limiet rijden en ik heb met veel plezier samengewerkt met het team van Q by Aston Martin voor zowel het ontwerp als de technische specificaties. Ik denk dat we een meesterwerk hebben gecreëerd."

Marco Mattiacci, korte tijd teambaas van Alonso bij Ferrari en tegenwoordig commercieel directeur van Aston Martin Lagonda, ziet de Valiant als een modern meesterwerk. "Het is een creatie van Q by Aston Martin, geïnspireerd door een racelegende en tot stand gekomen met de nieuwste F1-techniek, exotische materialen en obsessieve gewichtsbesparing", stelt Mattiacci. "De focus ligt op de bestuurder in een unieke, intense en emotionele rijervaring onder te dompelen. Het is de ultieme mix van prestaties, op het circuit gerichte dynamiek en de intensiteit van een hypercar. De Valiant belichaamt Aston Martins toewijding om bijzondere en buitengewone auto's voor echte bestuurders te bouwen."

Het is niet de eerste keer dat Aston Martin iemand uit de Formule 1 betrekt bij de productie van een straatauto. Dat gebeurde eerder bij de Valkyrie, waarvoor met technische goeroe Adrian Newey werd samengewerkt. Een evolutie van die auto staat volgend jaar aan de start van de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship. Ook voor Alonso, die eerder dit jaar zijn contract bij Aston Martin verlengde, is het niet de eerste keer dat hij meewerkt aan een productieauto. Eerder gebeurde dat bij Alpine al, waar de circuitversie van de Alpine A110 R zijn naam heeft gekregen. Dat gebeurde ondanks het feit dat hij kort daarna vertrok naar Aston Martin.