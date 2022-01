Met deze stationwagen gaat Pastrana nieuwe Gymkhana-video maken

Het is inmiddels ruim een decennium geleden dat rallyrijder Ken Block begon met de reeks Gymkhana-video’s. Daarin voerde de Amerikaan allerhande stunts uit, aanvankelijk in rally- en rallycross-auto’s, later zelfs in speciaal daarvoor ontworpen bolides van Ford. Eind 2020 gaf Block het stokje na tien edities echter over aan motorcrosser, stuntman en rallyrijder Travis Pastrana. De samenwerking met Ford hield daarbij op, in plaats daarvan werd hij voorzien van een stevig aangepaste Subaru WRX STi.

Nadat er in 2021 geen nieuwe Gymkhana-film uit werd gebracht door Hoonigan Racing Division, heeft het er alle schijn van dat er in 2022 weer een nieuwe wordt uitgebracht. Hoonigan, Subaru Motorsport USA en Pastrana hebben namelijk zijn nieuwe speeltje onthuld en die is op zijn zachtst gezegd opvallend. Pastrana gaat zijn drift- en donutkunsten namelijk vertonen in een auto die gebaseerd is op de Subaru GL Wagon uit 1983.

Uiteraard is de auto behoorlijk onder handen genomen door Subaru en Hoonigan en voorzien van onder meer een gloednieuwe en brede bodykit en een setje brede banden. De motorkap heeft een rooster gekregen om de koeling van de GL Wagon te verbeteren en – geheel in lijn met het origineel – zijn er ook dakdragers gemonteerd. Ook onderhuids is er behoorlijk wat veranderd aan de GL Wagon van Pastrana. De motor is flink aangepast en krachtiger geworden, al heeft Subaru geen specificaties naar buiten gebracht. Eerder liet Pastrana in een video al doorschemeren dat zijn nieuwe Gymkhana-auto zo’n 900 pk zou leveren, wat net iets meer is dan de 862 pk sterke WRX STi uit de vorige video.

Ook voormalig Gymkhana-ster Block heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Hij is recent aan de slag gegaan voor Audi, dat de S1 e-tron quattro Hoonitron voor hem heeft ontworpen. Met die auto gaat hij binnenkort een “Elektrikhana”-video opnemen. Wanneer die video uitkomt, is nog onduidelijk. Dat geldt ook voor de twaalfde Gymkhana met Pastrana in de hoofdrol.